28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(17日)踏入第39日審訊，首被告鄺港傑繼續接受主控官、資深大狀郭莎樂盤問。

郭莎樂續問及蔡天鳳遇害當刻情況，展示地圖圈出多個位置，指鄺港傑駕駛期間有不少位置可以停車協助蔡天鳳或阻止鄺港智施襲，七人車下午約3時04分抵達大尾篤停車場，距離他認為蔡遇襲過了19分鐘，指他當時有充分時間冷靜。鄺港傑質疑「真係咩？真係10幾分鐘就會震驚完晒咩？」指其他人可在短時間冷靜下來，惟「我本人唔係」。至於當時沒有與鄺港智對話，鄺港傑解釋當時思緒非常混亂，「我仲驚緊，後面兩個都屋企人....如果一個已經走咗嘅話，另一個未走㗎，我唔知點做先可以保護到佢」。控方指鄺港傑抵達停車場後，鄺球登車查看蔡是否已身亡，惟鄺港傑沒有向父親對話，「我交曬俾佢（鄺球），佢係我當刻嘅依賴」，指自己案發前生活悠哉游哉「無大生活壓力」，因此難以處理突發事情。

稱未目擊鄺港智用武器攻擊蔡 看不到衣物有血跡 郭再指鄺港傑沒有問父親蔡是否生還，因為當時計劃是由胞弟殺蔡，三父子在停車場會合是為由父親評估情況確保蔡身亡，已預備好到村屋處理蔡的屍體，鄺港傑均不同意。控方又提及，鄺港傑與鄺港智在信中曾指兄弟在停車場下車，鄺港傑反駁「我講緊真話，你講返虛構」，強調自己「宣咗誓之後就講真話」。郭指出父子3人於停車場會合時完全沒交談，說法完全不可信。鄺港傑回應，「冇可能？嗰事實就係咁樣，咪發生咗囉」。郭再指其說法「不可能、不合理、難以置信」，鄺回應「件事本身就難以置信，所以你難以置信係啱嘅」。

控方另關注，鄺港智在停車場沒下車的是他全身沾滿蔡血跡，鄺港傑不同意，又稱沒有目睹鄺港智使用武器攻擊蔡頭部，重申「冇見到任何人毆打人」。控方引法醫供詞指蔡頭骨穿孔及骨折，疑遭受7下襲擊，傷勢與錘仔吻合。鄺港傑回應「我唔知嗰傷勢係咪由細佬造成，我淨係形容我睇到嘅嘢，我冇話睇到毆打」 ，被問及蔡傷勢如何造成時，他指「我唔知就講唔知，我睇唔到就講睇唔到」。 指鄺港智更衣因「喊到崩潰成身汗」 控方質疑，鄺港智衣服上理應會沾滿蔡天鳳的血跡，鄺港傑回應「我會同意你呢個可能性，但係我見唔到就見唔到㗎啦」，指鄺港智案發後的20至30分鐘期間「喊到崩潰，成身汗啊，眼淚咁」，因此才會換衣物，強調看不到血跡。

鄺港傑表示在龍尾村下車後一直「裝冷靜」，並聽從父親指示。鄺球上車後，鄺港傑稱見到蔡倒臥在走廊中間，沒有流血惟相信她已死亡，鄺球其後用車後面的被鋪蓋著蔡天鳳，但自己沒有做，因為不敢。控方問是否計劃將蔡放入袋，但發現太難才用被鋪包裹？鄺港傑表示不同意。 控方指片段傳出「6」的聲音，盤問是否意指加多利山物業的價值6000萬，鄺港傑回應當時自己「語無倫次」，質疑控方「很好想像力，我想像不到」，強調事實是並無謀殺去賺錢，質疑控方「將所有大小事make up一個故仔」。鄺港傑表示並無目擊到蔡遺體或殘肢，是在閱讀證據後才知兩個煲用作烹煮屍體，但承認有棄置垃圾，亦同意控方所指垃圾中有湯，又以為有豬骨。

強調兩版本「我都唔知呢件事發生，冇動手」 代表鄺港傑的大律師 Trevor Beel覆問，鄺港傑確認車上唯一可導致蔡天鳳受傷的是胞弟鄺港智。至於年半前寫給鄺港智「夾口供」信件，鄺港傑稱該構思虛假版本是為了保護胞弟，強調不論信中的版本抑或真相，「我都唔知呢件事嘅發生，我冇動手」、「如果跟返信入面所謂嘅版本，咁細佬咪冇事囉，咪為咗細佬囉」。 鄺港傑稱將罪責推在父親身上，是因當時沒有律師、「冇一個正確指引我嘅人...細佬仲好後生，爸爸就大年紀，如果要抉擇就咁樣選擇」；期間鄺球點頭。Beel 最後問他最後在庭上宣誓作供，是選擇了講真相抑或大話，鄺港傑哽咽稱「真相」，完成作供。

案件編號：HCCC198/2025