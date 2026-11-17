28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(17日)第39日審訊，次被告鄺球下午出庭作供，由代表鄺球的辯方大狀戴偉奧主問。

鄺球供稱現年69歲，2001年任職警員，同時在珠海經營地產公司「毅力地產」，幫客人買賣或租售單位。鄺球於2005年辭職離開警隊，因經營公司的收入比警員更高，生意持續至2009年，營運地產公司共賺500多萬元，另購入3個總值400多萬元的物業。鄺球2009年後到廣州經營餐廳，先後開設共3 間餐廳，一個月平均賺24萬至28 萬人民幣，前後經營十年，另有做買賣文物生意。 指匯款約3000萬予蔡買加多利山單位 鄺球指2014年鄺港智和蔡天鳳提議在香港置業，供兩孫居住，他遂提議「一齊儲錢買樓」，直至2019年，他將在內地賺到的收入、透過廣州的「錢莊」匯到香港給蔡天鳳，先後匯款約3000 萬元，由蔡管錢，與鄺港智「儲夠錢」後買樓。他指蔡最後購入加多利山單位，因自己在香港沒有物業故登記在其名下。2022年，蔡為遷就孫兒上學欲賣樓，鄺球指自己同意，蔡要他到律師樓簽署授權書處理物業買賣，當時律師向他解釋他有權不簽，因「簽咗之後賣樓啲錢全部畀咗人哋」，他未有簽署文件；其後，蔡再安排相同程序，他才簽署文件。

否認蔡有給家用 「我畀錢佢就有」 對於蔡母張燕花供稱曾向他表示，「唔簽授權書就法庭見」，鄺球否認。至於蔡母稱蔡每月給予鄺球家用，他亦否認蔡天鳳有給家用，反指「我畀錢佢就有」。 至於鄺球名下的荃灣尚文苑單位，他解釋任職警察時，警方讓警察在退休前10年內交出宿舍，可申請入住公屋。鄺球於2005年辭職前已透過計劃申請入住將軍澳公屋，並一直居住至2020年，當時他交還公屋，申請購入荃灣居屋尚文苑，總值約280萬元，主要由鄺港傑居住，他因持加多利山單位，故買入居屋時要繳付雙倍印花稅。鄺球稱自己「有時住加多利山、有時同女朋友住、有時返大陸住」，妻子李瑞香留在加多利山單位與孫兒居住。由於尚文苑為一房單位，鄺球留宿時需睡客廳，鄺港傑亦有時帶女伴出入，父子都感不便。

爭執事件行近蔡天鳳「篤佢膊頭」 代表鄺球的戴偉奧提到與蔡於加多利山單位衝突事件，鄺球指事發於2022年中，當晚晚飯後他和鄺港傑、蔡伴侶譚方駿在客廳看電視，蔡進入長女睡房，當時李瑞香及鄺港智在房內，聽到蔡和李瑞香鬧交，關於餵長女服藥問題，他聽到蔡「大聲鬧老婆...鬧重男輕女咁嘅說話」；鄺球入房了解，自己為維護太太說「重男輕女都唔駛咁大聲鬧」，蔡天鳳「唔記得講咩」，自己亦以粗口回罵，因生氣「行埋去篤佢膊頭」。 鄺球指多年來與蔡沒有類似爭執，之後鄺港傑和譚方駿把他拉開，他便離開返回尚文苑單位。他又指隨後亦沒發生同樣的衝突，亦未曾就物業問題與蔡爭執。

戴偉奧引述蔡母證供，指鄺球在海南為蔡代持物業。鄺球指蔡希望在海南購買物業作投資，因自己經常身處內地故希望協助登記做業主，蔡則出資買樓。海南物業其後賣予蔡母介紹的買家，新業主買樓後把錢存入鄺球的內地戶口，蔡母提供兩至三個戶口着鄺球把錢存入，涉款約300多萬人民幣。 被問健康情況，鄺球指有糖尿病，2020年曾做通波仔手術，每三個月要覆診一次，2022年右前臂生蛇，「右手神經線久唔久好似觸電咁痛嘅」。被問到為何在2023年租入龍尾村單位，鄺球指年初他到大埔慈山寺參觀，之後到龍尾村附近散步，覺得環境清靜和空氣清新，亦有沙灘游水，加上自己經常回內地，大埔較方便，加上荃灣單位細及鄺港傑會帶女友回家，決定是透過地產經紀租村屋。他租屋時向業主稱兒子從海外返港，他解釋因涉及私隱「求其講啲嘢敷衍對方」，二人談及裝修，指業主主動提及村屋前可如隔離屋「整個圍欄」，可以燒烤受多個私人空間，又指如鑽牆要先問業主父親。他指當時想裝修單位，先在屋外用竹設圍欄、種植物，在睡房天花板用紙模噴畫。他因搬屋需買傢俬和裝修工具，遂由鄺港智向朋友借車。

買牛肉刀因想自己切 「肉檔砧板好多細菌」 鄺球供稱欲自己用竹製作圍欄，尋求內地從事裝修朋友「阿權」協助，遂購入鋸及錘仔等工具，亦在鴨寮街分別購入兩把電鋸帶到單位。面罩用作鋸竹時護目，亦擬用繩、膠帶、釘固定圍欄。他解釋買大湯煲是當花盆種植躝藤植物，「有兩個手挽可以將竹嘅繩綁實，等啲竹穩固啲。」 至於兩件雨褸及水鞋是因業主提醒他門外有「大水坑」，下雨時或水浸，供自己或他人使用。至於兩把牛肉刀、一把菜刀和砧板，鄺球指自己本身任職飲食業，因認為「肉檔砧板好污糟好多細菌」，故想自己「買一大條返嚟自己切牛肉，避免用佢嗰啲砧板」。至於細煲用作煲湯，買二手雪櫃則因「襟用」、「易清理」。

絞肉機與龍尾村單位「絕對冇關係」 鄺球指絞肉機與龍尾村「絕對冇關係」，強調沒有把絞肉機帶到單位。他解釋廣州做飲食業朋友「寶叔」指因內地品牌不耐用，外國牌子會較耐用，希望他在香港幫手購入絞肉機和廚餘機、即俗稱「碎骨機」。 大篩用作打邊爐 「成碟牛肉倒落去都得」 至於在村屋找到的篩，鄺球回應「打邊爐用」。戴偉奧問為何要如此大的篩，他指內地打邊爐文化跟香港不同，「個煲大個啲，成碟牛肉倒落去...如果朋友多，成碟牛肉倒落去都得」。鄺球指當時以現金8,000多元購買絞肉機連金屬托盤。對於金屬托盤在單位檢獲，鄺球解釋店員試機後想把機器放回箱內，但把紙盒整爛，他告知店員「擺喺面就得喇」。他當晚把絞肉機交予「寶叔」的員工帶回內地，之後沒有再見過絞肉機。

鄺球確認有用紙皮封窗，因原本窗簾太薄「遮唔到光」，自己下午會在單位看書及報紙、聽音樂和睡午覺，因覺得陽光照射不適，故用紙皮暫時遮擋窗戶。帳蓬是從尚文苑帶去，以便於水上運動可置放隨身物品。鄺球強調自己搬入龍尾村是為「養生」，沒要求其他人搬入，在凱旋門租單位是「打算畀女朋友住」，因她當時住銅鑼灣「住得悶咪搬下」。 案件編號：HCCC198/2025