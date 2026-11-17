餐廳不時會與其他IP合作推出聯乘餐點，隨餐亦會送上隨機款式的IP精品邊，而粉絲們為得到喜歡角色，亦會大量點餐。近日社交平台threads上，有網友發文指，在一間壽司郎看見兩檯客點了十幾份甜品，疑似只為收集隨餐附送的《咒術迴戰》隨機特典卡，惟取走卡片後便將所有甜品原封不動留在桌上便離開。

樓主指，店員及疑似副店長曾經上前與該兩位客人溝通。不過兩位客人最終依然直接離開，店員只好無奈將整批未食過的甜品當作廚餘收拾；同時批評「咁浪費食物是會被詛咒的」。