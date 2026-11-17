餐廳不時會與其他IP合作推出聯乘餐點，隨餐亦會送上隨機款式的IP精品邊，而粉絲們為得到喜歡角色，亦會大量點餐。近日社交平台threads上，有網友發文指，在一間壽司郎看見兩檯客點了十幾份甜品，疑似只為收集隨餐附送的《咒術迴戰》隨機特典卡，惟取走卡片後便將所有甜品原封不動留在桌上便離開。
樓主指，店員及疑似副店長曾經上前與該兩位客人溝通。不過兩位客人最終依然直接離開，店員只好無奈將整批未食過的甜品當作廚餘收拾；同時批評「咁浪費食物是會被詛咒的」。
事件引起網友熱議，不少人批評涉事客人極度浪費食物、不尊重飲食同埋其他排隊食客，更分享自己過去為心儀角色，大量點餐卻食完了，「24年《我推》合作，我哋兩個人連食10杯。呢啲浪費食物嘅fans唔多尊重食曬嘅人。」、「應該要食晒先比卡」、「未放大睇仲諗住黑色碟有咩問題，原來甜品黎，咁想要又唔想食上網收咪得囉」、「真係好浪費，呢到已經係兩個完整嘅蛋糕，其實唔食可以外帶請人食」。
網民教可「只要卡、不要食物」
有熟悉壽司郎運作的網民在留言區指出，「望周知，可以同店員講只要卡唔要食物的，唔使浪費」，其實客人點聯乘餐點時可以直接向店員表明「只要卡、不要食物」，餐廳會照樣收費並給予特典，完全無需製造廚餘。
期間附送聯乘限定透明收藏卡
翻查資料，香港壽司郎與動漫《咒術迴戰》於周二(17日)起展開聯乘活動，其中今次涉事的餐點為$38元的黑芝麻千層蛋糕，活動期間會附送共5款，款式隨機的聯乘限定透明收藏卡。