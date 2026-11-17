被告吳國成(56歲)，承認一項危險駕駛導致他人死亡及一項酒後駕駛罪。案情指，2024年10月9日，被告駕駛涉事小巴行駛至曉光街及秀明道交界，並停在行人過路處附近，當交通燈號轉為綠燈時開車駛出路口，但陳姓女事主急步橫過行人過路處，遭小巴車頭右方撞上及後輾過雙腿，而當時行人過路處的燈號為紅燈。

稱前一晚飲了數罐雞尾酒

被告有所感覺遂停車，見女事主倒臥在小巴後方，當救護員到場時女事主已陷入昏迷，送院搶救後不治。驗屍報告顯示，死者頭部創傷、顱骨骨折及腦部創傷等。被告在警誡下稱，當時交通燈號轉為綠燈於是開車，不知道死者從何處衝出來。警員注意到被告滿面通紅及身上有酒氣，進行呼氣測試後發現其體內酒精濃度達到每100毫升內有84至95微克的酒精。被告稱案發前一晚在便利店飲了數罐雞尾酒。

求情稱肝功能嚴重受損

辯方求情時，確認被告過去曾有一次管有第一部毒藥案底，但與本案性質不同且事隔已久。被告案發時並非一邊飲酒一邊駕駛，而是飲酒後曾回家休息，而案發早上只僅駕駛了兩次，其餘時間在小巴站休息，案發時小巴上也沒有乘客。辯方續指，被告有20年職業司機經驗，過去記錄稱得上良好，沒有危駕或不小心駕駛的記錄。而被告現時肝功能已嚴重受損，以致出現肝腦病變及須等待肝臟移植，並須靠輪椅代步，強調被告已深感後悔，現已戒酒。