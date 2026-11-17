石鼓洲綜合廢物管理設施第一期(I・PARK1)的焚化爐大樓第三模組，樓頂上月26日發生三級火。消防處今日(17日)就事件的調查進展回覆傳媒查詢，指處方已完成調查，包括現場進行搜證工作及向相關人士錄取口供。調查顯示，起火地點位於I.PARK1焚化爐大樓第三焚化模組的高層位置。調查結果已排除火警與電力故障、蓄意縱火及化學物質自燃有關，火警原因可能與燒焊工程或吸煙有關。消防處已完成有關報告，並轉交環境保護署跟進。

環保署回覆，指已收到消防處提供的調查報告，因應消防處就火警成因調查的發現，署方已責成I.PARK1承建商即時檢視及加強其消除火警風險的措施，並特別針對處理包括燒焊在內的熱工序及進一步收緊地盤全面禁煙的範疇。署方一直非常重視轄下廢物管理設施的安全水平，並透過多管齊下的措施，嚴格督促承建商落實各項安全與防火管理，包括執行地盤禁煙。I.PARK1承建商自今年1月起已採取一系列控煙措施，例如規定工人在登上I.PARK1人工島前須將香煙和打火機存放於碼頭煙包架、進行定期及突擊巡查等。如發現工人在地盤內吸煙，承建商會即時勒令工人離場及撤離I.PARK1項目。