一名男警涉休班時在港鐵荔景站偷拍女子裙底，他否認偷拍罪，經審訊後被裁定罪成，今日(17日)在沙田裁判法院被判120小時社會服務令。裁判官黃國輝判刑後，被告哽咽指希望取回涉案手機內與前妻及兒子的照片獲批。

被告何家俊(39歲)，報稱公務員，被控一項窺淫罪，指他於去年8月1日晚上，在香港出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從X的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位，而操作設備，即一部手提電話，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得該X同意。