一名男警涉休班時在港鐵荔景站偷拍女子裙底，他否認偷拍罪，經審訊後被裁定罪成，今日(17日)在沙田裁判法院被判120小時社會服務令。裁判官黃國輝判刑後，被告哽咽指希望取回涉案手機內與前妻及兒子的照片獲批。
被告何家俊(39歲)，報稱公務員，被控一項窺淫罪，指他於去年8月1日晚上，在香港出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從X的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位，而操作設備，即一部手提電話，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得該X同意。
稱要照顧癌母及患自閉症兒子
被告確認已閱讀法庭為他索取的社會服務令適合性報告，明白並同意報告內容。他親自求情指，希望向事主、法庭及社會深切道歉，自己因一時衝動而作出有違公德的事，而他被還押兩周期間深刻反省，又指自己因本案失去工作，已獲得重大教訓。他又哽咽提到，需要照顧患血癌的母親及患自閉症的兒子，希望法庭給予一次機會，讓他重新改過、重新做人。
批准充公電話前存取照片及電話簿
黃官指，背景報告詳細反映被告的求情內容，社會服務令報告內容正面，感化官認為適合判處中段時數，雖然被告經審訊後被定罪，但考慮到其背景良好等因素，判處120小時社會服務令。判刑後被告在被告欄內舉手，表示得悉控方須充公涉案用以偷拍的手機，但該手機內有前妻及兒子的照片，希望可以從手機中複製出來，期間被告再度哽咽。控方確認會充公涉案手機，但可以聯絡警方協助被告取回照片，官遂批准在充公電話前存取照片及電話簿。
案件編號：STCC759/2026