行政長官李家超出席在深圳舉行的亞太經合組織工商領導人峰會並致辭，指在全球環境日益複雜之下，亞太地區的國家、經濟體和企業，比以往更加需要開放和持續合作，而粵港澳大灣區正是全球最具活力的經濟動力之一。他指大灣區是具說服力的典範，展示優勢互補下能創造龐大機遇，香港將助力連接大灣區及其他亞太地區發展。

李家超參與以「粵港澳大灣區與亞太發展機遇」為主題的專題研討會，致辭時表示今年首三季，大灣區9個內地城市與亞太經合組織之間的貿易額達到約8370億美元，創下同比增長超過26%的歷史新高，其中高端製造業、電子產品、集成電路及綠色產品是主要增長動力之一。他說有關動力建基於大灣區獨特的「一國兩制」制度框架，即三個司法管轄區和三種貨幣，發揮協同效應。

國際資本尋求開拓大灣區首選門戶

他指香港在確保快速增長得以持續方面，擔當不可或缺的角色。在「一國兩制」下，香港是全球唯一能夠同時善用中國優勢和國際優勢的城市。香港的普通法制度、資金和資訊自由流動、簡單而有競爭力的稅制，以及深厚的人才庫，令香港成為大灣區與亞太其他地區之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」。