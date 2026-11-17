距離聖誕節尚餘一個多月，維港兩岸已率先換上璀璨節日新裝，為市面增添濃厚佳節氣氛。由東尖沙嘴地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動舉行亮燈儀式，尖東及海濱長廊多幢大廈外牆燈飾同時亮起，除了有可愛聖誕小鹿、警方人氣防騙吉祥物「提子」燈飾外，更展出全新「Party with DJ Santa」AI 光影匯演。

東亦是傳統聖誕打卡熱點，今年麼地道三條行人天橋以「旋轉木馬」為主題，寓意人流暢旺、百業興隆；麼地里燈海則升級以逾20萬顆垂珠交織星光長廊。尖沙咀中心及帝國中心首推「Party with DJ Santa」AI光影匯演，聖誕老人化身DJ打碟並呈現市民動畫合照；多間酒店及商廈亦各具特色，包括千禧新世界、九龍香格里拉及永安廣場的無人機聖誕老人等。此外，百周年紀念花園同場設有8米高警方防騙吉祥物「提子」太空主題聖誕樹，供市民打卡。