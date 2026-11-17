距離聖誕節尚餘一個多月，維港兩岸已率先換上璀璨節日新裝，為市面增添濃厚佳節氣氛。由東尖沙嘴地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動舉行亮燈儀式，尖東及海濱長廊多幢大廈外牆燈飾同時亮起，除了有可愛聖誕小鹿、警方人氣防騙吉祥物「提子」燈飾外，更展出全新「Party with DJ Santa」AI 光影匯演。
東亦是傳統聖誕打卡熱點，今年麼地道三條行人天橋以「旋轉木馬」為主題，寓意人流暢旺、百業興隆；麼地里燈海則升級以逾20萬顆垂珠交織星光長廊。尖沙咀中心及帝國中心首推「Party with DJ Santa」AI光影匯演，聖誕老人化身DJ打碟並呈現市民動畫合照；多間酒店及商廈亦各具特色，包括千禧新世界、九龍香格里拉及永安廣場的無人機聖誕老人等。此外，百周年紀念花園同場設有8米高警方防騙吉祥物「提子」太空主題聖誕樹，供市民打卡。
羅淑佩：吸引旅客「一訪再訪」
文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時表示，尖東燈飾照耀維港，成為香港冬日節慶的標誌性風景，深受市民和旅客的喜愛。局方會繼續與旅發局、聯會及各界夥伴緊密合作，豐富具香港特色的主題旅遊產品和體驗，吸引更多旅客「一訪再訪」。
香港「全球穆斯林旅遊指數」列全球第二
民政及青年事務局局長麥美娟則表示，香港在「全球穆斯林旅遊指數」的非伊斯蘭合作組織目的地中名列全球第二，局方會繼續透過地區網絡和少數族裔人士支援服務中心，多管齊下促進社區共融，讓香港成為一個更包容、更多元的旅遊目的地。
香港繽紛冬日巡禮規模歷來最大
香港繽紛冬日巡禮由明日至明年1月5日舉行。旅發局主席林建岳致辭時表示，今年巡禮的規模是歷來最大，相信可以與尖東聖誕燈飾及全港各區的聖誕活動互相輝映，令香港成為亞洲冬季節慶最佳的旅遊目的地。