嶺南大學心理學系一項研究發現，即使物品不含止痛成份，若一個人對被認為具有止痛作用的物品產生「擁有感」，或能更有效應對痛楚。研究團隊進行一項「冷水測試」實驗，發現擁有屬於自己的「止痛膏」的參加者，對冷水的忍痛能力明顯較其他未擁有者高。團隊指，可研究運用具個人意義的物品，減輕病醫治時的焦慮及痛楚。

首項研究將參加者分成4組。第一組獲發一支貼上自己姓名的「止痛藥膏」，需簽署文件確認擁有該藥膏，以及撰寫短文說明該藥膏對自己的重要性。第二組獲發一支貼上陌生人姓名的相同藥膏，並撰寫短文解釋其對自己並不重要。兩組參加者均沒有實際使用藥膏，不知道藥膏不含止痛成分，只是安慰劑。第三組獲發一款與止痛無關的藥膏，第四組沒發任何藥膏。

結果顯示，獲發貼有自己姓名藥膏、並與其建立較強心理連結的參加者，平均8.03秒後才首次感到痛楚，較其他組別的3.92至5.14秒為長；其平均忍痛時間約為105秒，高於其他組別的53至66秒

「擁有感」毋須刻意思考即可建心理連結

第二項研究探討參加者是否需要刻意思考物品的重要性，相關效應才會出現。結果顯示，這種刻意思考並非必要。研究發現，擁有安慰劑藥膏的參加者，會自動在心理上將自己與該物品聯繫，其平均忍痛時間達85.3秒，較沒有擁有該藥膏的參加者長近六成，反映「擁有感」毋須刻意思考便能建立心理連結，此連結與較高的忍痛能力有關。

領導研究的嶺大心理學系教授兼社會科學院副院長(研究及研究生課程)楊慧蘭表示，與物品之間建立的心理連結，可能會影響他們對痛楚的反應；前線醫護人員未來可進一步研究如何在醫療程序中運用具個人意義的物品，減輕病人接受醫療程序時產生的焦慮及痛楚反應。