本港總勞動人口由381萬人減至380.42萬人。

政府公布8至10月經季節性調整的失業率由7月至9月的3.9%回落至3.8%。政府指，與上一個3個月期間比較，多個主要經濟行業的失業率均見下跌，其中餐飲服務活動業跌幅相對較明顯。各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。期內總就業人數由365.5萬人微跌至365.38萬人，減少約1,200人；總勞動人口則由381萬人減至380.42萬人，減少約5,800人。失業人數(不經季節性調整)由15.5萬人減至15.05萬人，減少約4,500人；就業不足人數亦由7.5萬人減至7.44萬人，減少約600人。

政府公布最新失業率，下跌0.1個百分點，回落至3.8%；就業不足率則維持2%不變。勞工及福利局長孫玉菡表示，近月勞工市場大致平穩，展望未來，本地經濟持續擴張、消費氣氛穩健，加上訪港旅遊業繼續增長，預料會為整體勞工市場提供支持。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，主要行業中，餐飲服務活動業失業率由6.7%回落至6.4%，跌幅相對明顯；進出口貿易、建造業以及金融和保險業失業率亦有所回落，零售業則維持4.8%。不過，社會工作活動業失業率再升0.2個百分點至4.7%，創2008年有統計以來新高。

孫玉菡表示，本地經濟持續擴張、消費氣氛穩健，加上訪港旅遊業繼續增長，預料會為整體勞工市場提供支持；政府會繼續密切留意外圍環境不確定因素的演變對企業招聘意欲帶來的潛在影響，並為求職者提供適切支援。

他指出，是次失業率回落並低於市場預期，主要由於勞動人口收縮幅度大於就業人數減少，而非就業市場改善。展望未來，人工智能相關電子產品需求有望繼續支持貨物轉口及相關行業就業，而訪港旅客持續增長亦有助穩定餐飲等消費相關行業。不過，美伊地緣局勢反覆，以及美國聯儲局仍有機會加息，或令企業招聘意欲維持審慎。預料本港今年全年失業率為3.7%，明年回落至3.4%。

兌現本地就業優先關鍵時刻

工聯會權益委員會表示，失業率持續處於較高水平，就業不足情況亦未見改善，現時正是政府以實際政策兌現「本地就業優先」承諾的關鍵時刻。委員會促請特區政府正視基層行業面對的就業壓力，研究並推出針對性措施，積極協助失業勞工重投職場。