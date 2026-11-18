石鼓洲旁人工島綜合廢物管理設施第一期(I．PARK1)上月26日發生火警。消防處完成調查後，並交代調查結果指，起火地點位於I．PARK1焚化爐大樓第三焚化模組的高層位置，已排除火警與電力故障、蓄意縱火及化學物質自燃有關，火警原因可能與燒焊工程或吸煙有關，並已將報告交環保署跟進。
環保署表示，已收到相關的調查報告，並留意到報告指出火警成因，署方已責成I．PARK1承建商即時檢視及加強其消除火警風險的措施，並特別針對處理包括燒焊在內的熱工序及進一步收緊地盤全面禁煙的範疇。
環保署又指，I．PARK1承建商自今年1月起已採取一系列控煙措施，包括規定工人在登上I．PARK1人工島前須將香煙和打火機存放於碼頭煙包架、進行定期及突擊巡查等。如發現工人在地盤內吸煙，承建商會即時勒令工人離場及撤離I．PARK1項目。署方正就是次事件作出檢視，以進一步加強應變措施和提升設施的安全營運水平。
I．PARK1位於石鼓洲西南面的人工島，是香港首座現代化垃圾焚燒發電設施。整個發展範圍佔地約16公頃，由環境保護署主導興建，去年12月進入首階段試行運作；共3個焚化模組，若全面運作後，每日可處理3,000公噸廢物，約佔全港每日都市固體廢物棄置總量27%。上月26日火警後一度停止接收廢物，至上月30日起逐步恢復運作。