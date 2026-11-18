石鼓洲旁人工島綜合廢物管理設施第一期(I．PARK1)上月26日發生火警。消防處完成調查後，並交代調查結果指，起火地點位於I．PARK1焚化爐大樓第三焚化模組的高層位置，已排除火警與電力故障、蓄意縱火及化學物質自燃有關，火警原因可能與燒焊工程或吸煙有關，並已將報告交環保署跟進。

環保署表示，已收到相關的調查報告，並留意到報告指出火警成因，署方已責成I．PARK1承建商即時檢視及加強其消除火警風險的措施，並特別針對處理包括燒焊在內的熱工序及進一步收緊地盤全面禁煙的範疇。