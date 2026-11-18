香港中文大學醫院為一名女病人進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，錯誤切除其雙側卵巢。院方指，調查結果顯示涉事醫生在手術期間高度專注處理臨床步驟，出現短暫的「認知盲點」，正嚴肅跟進該醫生的個人責任及會作出處分。另外，港怡醫院一名病人被輸入錯誤劑量的濃縮電解質，院方稱該護士已離職。

衛生署9月收到兩宗醫療風險警示事件，其中一宗涉及一名45歲女病人，在私家醫院接受腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，其雙側卵巢被錯誤切除，病人情況穩定。涉事的中大醫院表示，手術同意書和原定手術計劃均列明保留雙側卵巢，團隊在手術前亦已完成相關核對，惟護士在核對手術標本時發現問題，即時通知醫生。