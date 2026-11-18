香港中文大學醫院為一名女病人進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，錯誤切除其雙側卵巢。院方指，調查結果顯示涉事醫生在手術期間高度專注處理臨床步驟，出現短暫的「認知盲點」，正嚴肅跟進該醫生的個人責任及會作出處分。另外，港怡醫院一名病人被輸入錯誤劑量的濃縮電解質，院方稱該護士已離職。
衛生署9月收到兩宗醫療風險警示事件，其中一宗涉及一名45歲女病人，在私家醫院接受腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，其雙側卵巢被錯誤切除，病人情況穩定。涉事的中大醫院表示，手術同意書和原定手術計劃均列明保留雙側卵巢，團隊在手術前亦已完成相關核對，惟護士在核對手術標本時發現問題，即時通知醫生。
中大醫院：已全面檢討
中大醫院指，調查結果顯示涉事醫生在手術期間，因高度專注於處理當下臨床步驟，出現短暫的「認知盲點」，未能貫徹執行原定手術方案，又稱涉事醫生承認錯誤，向涉事病人和其家人致歉及解釋事件。院方重申，正嚴肅跟進該醫生的個人責任，並會根據人事條例作出處分，同時已就事件全面檢討，落實適當跟進與改善措施，包括手術期間設置清晰視覺提示，協助團隊執行手術程序，嚴防同類事件發生。
另一宗醫療風險警示事件由一間日間醫療中心呈報，涉及一名27歲女病人，在被誤認為另一名病人下接受了洗牙治療，病人情況穩定。衛生署回覆查詢指，已接獲醫院及日間醫療中心提交的調查報告，並已完成所有事件調查，兩機構已採取改善措施。
港怡病人輸錯誤劑量濃縮電解質
此外，衛生署今年第三季收到私家醫院呈報一宗重要風險事件，涉及一名48歲男病人在連續性腎臟替代治療期間，被輸入錯誤劑量的濃縮電解質，病人情況穩定。港怡醫院回覆查詢指，當值護士曾誤調濃縮電解質的劑量，發現後已立刻修正，院方在得悉事件後立即展開調查，同時向病人溝通及解釋事件，有關護士已離職。