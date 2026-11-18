嶺南大學心理學系一項研究發現，即使物品不含止痛成分，若一個人對被認為具有止痛作用的物品產生「擁有感」，或能更有效應對痛楚。研究團隊進行一項「冷水測試」實驗，發現擁有屬於自己「止痛膏」的參加者，對冷水的忍痛能力明顯較高。團隊指，可研究運用具個人意義的物品，減輕醫治時的焦慮及痛楚。

首項研究將參加者分成4組。第一組獲發一支貼上自己姓名的「止痛藥膏」，須簽署文件確認擁有該藥膏，以及撰寫短文說明該藥膏對自己的重要性。第二組獲發一支貼上陌生人姓名的相同藥膏，並撰寫短文解釋其對自己並不重要。兩組參加者均沒有實際使用藥膏，不知道藥膏不含止痛成分，只是安慰劑。第三組獲發一款與止痛無關的藥膏，第四組沒發任何藥膏。

結果顯示，獲發貼有自己姓名藥膏、並與其建立較強心理連結的參加者，平均8.03秒後才首次感到痛楚，較其他組別的3.92至5.14秒為長；其平均忍痛時間約為105秒，高於其他組別的53至66秒。