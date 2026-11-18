距離聖誕節尚餘一個多月，維港兩岸已率先換上璀璨節日新裝，為市面增添濃厚佳節氣氛。由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動，昨晚舉行亮燈儀式，尖東及海濱長廊多幢大廈外牆燈飾同時亮起，除了有可愛聖誕小鹿、警方人氣防騙吉祥物「提子」燈飾外，更展出全新「Party with DJ Santa」AI光影匯演。海港城亦於同日舉行聖誕布置亮燈儀式，以繽紛悅目的聖誕燈飾照耀維港。

前往尖沙咀欣賞燈飾，是多年來不少港人指定聖誕節目的美好回憶。適逢海港城60周年，海港城於明日(19日)起，於海運大廈露天廣場開放聖誕布置，燈飾重現昔日經典長型聖誕布置，造型為全長40米、採三層立體設計的殿堂級火車站大堂。裝置糅合鑽石與四葉草元素，頂部更設有定時開出的機動火車，配搭聖誕樹及聖誕老人場景，復刻濃厚懷舊佳節氣氛。 與香港血癌基金合作推慈善義賣 為慶祝與香港血癌基金合作25周年，商場首度推出30隻周年特別版「Harbour Cityzen」立體熊仔公仔作慈善義賣，收益全數撥捐該基金。此外，海港城亦舉辦「一個海港・憶個故事」舊照徵集活動，精選市民珍藏照片將於聖誕期間在戶外大電視播放，凝聚全城集體回憶。

尖東亦是傳統聖誕打卡熱點，今年麼地道三條行人天橋以「旋轉木馬」為主題，寓意人流暢旺、百業興隆；麼地里燈海則升級以逾20萬顆垂珠交織星光長廊。尖沙咀中心及帝國中心首推「Party with DJ Santa」AI光影匯演，聖誕老人化身DJ打碟並呈現市民動畫合照；多間酒店及商廈各具特色，包括千禧新世界、九龍香格里拉及永安廣場的無人機聖誕老人等。此外，百周年紀念花園同場設有8米高警方防騙吉祥物「提子」太空主題聖誕樹，供市民打卡。

文化體育及旅遊局長羅淑佩致辭時表示，尖東燈飾照耀維港，成為香港冬日節慶的標誌性風景，深受市民和旅客的喜愛局方會繼續與旅發局、聯會及各界夥伴緊密合作，豐富具香港特色的主題旅遊產品和體驗，吸引更多旅客「一訪再訪」。 旅發局公布聖誕活動 另外，旅發局亦在今日開始「香港繽紛冬日巡禮」、「香港冬日小鎮・中環」及「保誠保險香港冬日小鎮・尖沙咀」的啟動禮。