蔡天鳳案續審，蔡前家翁鄺球昨午開始在高等法院作供，就加多利山物業安排、龍尾村單位租住原因，以及警方在單位檢獲的多項物品作出解釋。他供稱，曾透過內地錢莊匯款約3,000萬元予蔡天鳳保管作置業用途，又稱因有健康問題，租住龍尾村是為了養生及方便往返內地。就大湯煲原打算「用嚟做種植躝藤植物花盆」，大笊籬是「打邊爐用」。 鄺球供稱，2001年任職警員期間，已於珠海經營地產公司生意，其後因生意上軌道於2005年離開警隊，地產公司共賺取逾500萬元，另購入3個總值400萬元物業；在2009年起在廣州經營餐廳約10年，先後開設3間，每月平均合共獲利24至28萬元，另有從事文物及家傳之寶買賣。

他透露，2014年鄺港智與蔡天鳳有意在港置業，雙方提出共同儲錢買樓，其後由他負責將在內地經商所得資金匯到香港，並交由蔡天鳳保管。他稱2014年至2019年間共匯款約3,000萬元，由蔡負責睇樓及處理買賣程序。 就加多利山單位安排，鄺球指業主最終以其名義登記，並稱蔡天鳳於2022年提出出售單位，以方便蔡的兩名子女在屯門上學，他亦同意有關安排。他又供稱，蔡其後安排他到中環律師樓簽署授權書處理物業出售事宜，但因律師提到「簽呢份文件呢，多數都係有老人癡呆症嗰類，或者身有頑疾嗰啲，所以做呢份授權書」，因律師提醒他有權不簽授權書，故當時未有簽署。其後蔡又再安排他到旺角的律師樓，他最終簽署相關文件，但不知道授權書可被撤銷，並指亦無試圖撤銷。

被問及2022年他與蔡天鳳在加多利山的衝突，他稱，因為「佢(蔡)好大聲鬧我老婆，就話重男輕女咁嘅說話囉」；強調多年相處從未發生衝突，之後亦沒有，包括未有就物業問題起爭執。另他否認蔡母張燕花曾稱，若他不簽署授權書，便會採取法律行動，以及否認蔡天鳳每月向他提供金錢，反指「我俾錢佢(蔡)就有」。 租龍尾村為養生 鄺球另提到，自己患有糖尿病及心血管疾病，2020年曾接受通波仔手術，之後亦曾「生蛇」。他稱2023年初到大埔一帶遊覽後，覺得龍尾村環境清靜、空氣較好，適合做運動及養生，加上往返內地方便，因此租住龍尾村單位。

他表示，原計劃在單位外搭建竹圍欄，因此購入電鋸、錘仔、繩索和面罩等工具。至於警方在屋內檢獲的大型湯煲，他稱「用嚟做種植躝藤植物花盆」，再利用煲耳固定竹枝；至於大笊籬則供打邊爐之用，他解釋，大陸打邊爐習慣與香港不同，鍋具較大，「大陸朋友多，咪就返佢哋啲文化……自己都係咁樣喺大陸生活」。單位內檢獲的牛肉刀、菜刀和砧板，他稱因曾從事飲食業，「知道肉檔嗰啲砧板好污糟」，擬自行處理購買回來的肉類。惟卻選擇購入二手雪櫃，則「因為雪櫃好易清理裏面，買二手都無所謂，雪櫃好襟用㗎嘛」。

受內地朋友所託購絞肉機同日已運內地 鄺球於2023年2月8日購入絞肉機。鄺球稱，該絞肉機與龍尾村單位「絕對冇關係」，指一名在內地從事飲食業的朋友託他在港購買絞肉機及廚餘處理機(俗稱碎骨機)，因「襟用啲」。他稱購入器材後，當晚已在紅磡火車站交予對方職員帶返內地，其後再沒有見過該部機器。 提到鄺球於案發當日購入兩張電話卡。鄺球解釋，當時他使用增值電話卡，但政府將改轉實名登記，他便購入兩張新卡，一張自用、一張給鄺港智。他補充指，當時鄺港智所用的電話卡屬譚方駿所有，鄺港智投訴對方「成日打俾佢傾埋啲無聊嘢」，故打算更換新卡。

另外，鄺港傑昨早繼續作供，控方質疑其證供不合理，指他聲稱蔡天鳳在車廂內受襲後，仍駕車約19分鐘至大美督停車場，期間未有停車施救或制止胞弟。鄺港傑則稱當時身處高速公路，情況混亂，自己十分驚慌，不知如何處理。 控方又引述其寫給胞弟的信件及閉路電視片段，指其說法與庭上證供不符，並質疑他抵達龍尾村後表現冷靜，在車外逗留、致電及與家人交談，與他聲稱「迫自己冷靜」的說法矛盾。鄺港傑不同意，稱當時一直按父親指示行事，並否認曾協助處理蔡天鳳屍體或固定屍體，強調只是登上車了解情況，又稱看見父親以被鋪遮蓋蔡天鳳。