行政長官李家超昨出席亞太經合組織工商領導人峰會。他表示，在全球環境日益複雜的情況下，比以往任何時候更需要開放和持續合作，而粵港澳大灣區正是全球最具活力的經濟動力之一。他指，在企業處理複雜跨境合作中可靠的夥伴，香港可成為跳板和商業中心，協助企業把握大灣區機遇，亦為國際資本尋求開拓大灣區的首選門戶。
李家超致辭時表示，粵港澳大灣區最能體現合作精神，其成果亦正好反映合作的好處。他指，大灣區擁有超過8,800萬人口，創造的本地生產總值超過2.1萬億美元，涵蓋香港特別行政區、澳門特別行政區，及廣東省9個城市，為全球最具活力的經濟引擎之一。倘若計及大灣區為一個獨立的經濟體，其規模將在全球排名約第12位。
他又稱，今年首三季大灣區9個內地城市與亞太經合組織之間的貿易額達8,370億美元，按年增長超過26%，創歷史新高，其中高端製造業、電子產品、集成電路及綠色產品為主要增長動力。
李家超又指，上述成績反映了大灣區的快速增長，亦展現了其與亞太經濟體之間的深度互聯互通，而香港正正擔當不可或缺的角色在「一國兩制」下，香港是全球唯一能夠同時善用中國優勢和國際優勢的城市。香港的普通法制度、資金和資訊自由流動、簡單而有競爭力的稅制，以及深厚的人才庫，令香港成為大灣區與亞太其他地區之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」。科技方面，李家超說，深圳-香港-廣州創新集群今年連續第二年位居全球創新指數榜首。位於河套深港科技創新合作區的香港園區，將香港的研究實力和國際網絡，與深圳的商業力量結合。