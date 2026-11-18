行政長官李家超昨出席亞太經合組織工商領導人峰會。他表示，在全球環境日益複雜的情況下，比以往任何時候更需要開放和持續合作，而粵港澳大灣區正是全球最具活力的經濟動力之一。他指，在企業處理複雜跨境合作中可靠的夥伴，香港可成為跳板和商業中心，協助企業把握大灣區機遇，亦為國際資本尋求開拓大灣區的首選門戶。

李家超致辭時表示，粵港澳大灣區最能體現合作精神，其成果亦正好反映合作的好處。他指，大灣區擁有超過8,800萬人口，創造的本地生產總值超過2.1萬億美元，涵蓋香港特別行政區、澳門特別行政區，及廣東省9個城市，為全球最具活力的經濟引擎之一。倘若計及大灣區為一個獨立的經濟體，其規模將在全球排名約第12位。