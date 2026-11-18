荃灣發生偷拍疑雲，有女子報案指於荃灣站近綠楊坊一行人天橋被一名男子偷拍，涉事男子在現場被兩名熱心男途人截獲制服。警方接報到場，調查涉案52歲男子的手機，未有發現不雅照片，其後案件被列作「誤會」處理。(Threads)

荃灣周二（11月17日）發生偷拍疑雲，傍晚6時許有女子報案，指於荃灣站近綠楊坊一行人天橋被一名男子偷拍，網上流傳片段顯示，涉事男子在現場被兩名熱心男途人截獲制服。警方接報到場，調查涉案52歲男子的手機，未有發現不雅照片，其後案件被列作「誤會」處理。

當時正值收工時間，大批市民在附近圍觀拍攝，社交平台大量流傳現場畫面，兩名男途人在天橋位置合力制服中年漢，不讓他離開，附近站着疑似女事主及港鐵職員，兩名軍裝警員趕抵現場處理。不過警員經調查涉案男子手提電話內的照片後，並未發現不雅照片，將案件改列「誤會」。

男子刪片道歉 女事主不再追究

今晨（11月18日）有一名自稱女事主的網民發文，並附有拍攝涉案男子手機的片段，可見對方正在刪除疑偷拍女士片段。女事主澄清「呢件事並唔係誤會」，警員調查後向她表示，男子有偷拍她，影片約29秒，內容是男子從後跟隨女事主一段時間，從側邊拍攝到女事主樣貌，並局部放大下半身。而警員是在手機垃圾桶找到偷拍片段。警員要求涉案男子在她面前刪除片段及道歉作調解方法，但因為影片沒有拍到私密部位，所以不能以刑事控告。其後男子道歉並承諾不再犯，女事主接受後並不再追究，「而不是報道所指的誤會」，最後女事主指，警員於該男子手機入面找到多條偷拍女士片段，「只係全部都冇影到私部位，而根據香港非法拍攝或觀察私密部位、窺淫條例唔可以控告佢」，稱公開事件是不想更多不敢發聲的女子受害。