28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(18日)第40日審訊，次被告鄺球繼續出庭作供，承認由他「負上全責」肢解蔡天鳳，與兩名兒子鄺港傑及鄺港智無關，又強調從無計劃要殺死蔡天鳳。

鄺球就肢解蔡「負全責」與兩子無關 否認有計劃殺人 代表鄺球的辯方大狀戴偉奧繼續主問，講及案發當日(2023年2月21日)事情。他指早上約11時許曾開車到龍尾村，之後前往大美督泊車後做運動，下午3時左右長子鄺港傑來電稱：「有啲好緊要既事發生咗，好嚴重嘅。Abby（蔡天鳳）好似無哂意識，Alex（鄺港智）喺度喊。」鄺球叫鄺港傑於大尾篤停車場會合，鄺球透過車窗看見鄺港智「坐喺座位上邊喺度喊」、蔡「瞓咗喺個地下」面向地，鄺球檢查發現其心臟「冇跳動」，相信當時已死亡，惟沒有看到血跡。考慮到大尾篤「有人行嚟行去」，他遂着鄺港傑「返村屋先」。當抵達龍尾村後，他便於車內取出膠箱交予鄺港傑，自己取出薄被「包住Abby」，成功把蔡放入箱內。

鄺球交代着鄺港傑及鄺港智儘快離開單位，二子隨即離開。鄺球指當時「我就企喺度，自己都唔知做咩，企喺度，對住個膠箱呆咗」。戴偉奧問蔡天鳳死後屍體被切割，鄺球全權負責？鄺球回答：「係。」是否和鄺港傑和鄺港智有關？鄺球稱「冇關係」，被問到他或任何人事前有否計劃殺害蔡天鳳，鄺球答「絕對冇」。戴偉奧問鄺港傑事發當晚返回龍尾村單位，鄺球指「佢冇入過呢啲房，佢喺廁所要冷靜」。 指鄺港傑性格忠誠 鄺港智自我中心 代表鄺港傑的辯方大狀Trevor Beel盤問鄺球，談及兩子性格，鄺球同意鄺港傑為人忠誠及擁護家庭，鄺港智則較自我中心。他提及「分配曬屋企人所有嘢」，妻李瑞香負責照顧兩孫，鄺港傑負責支援大小事務和打理車輛，鄺港智負責與蔡計畫投資。蔡負責「做呢間屋企嘅財政責任」，他會從內地匯款到香港，由蔡到找換店取款並儲蓄，「屋企有咩支出就問Abby攞，Abby 就負責畀錢」，安排持續至2019年自己退休結束內地生意返港。

鄺球為保護鄺港智沒報警 案發當日當鄺球打開車門看到鄺港智哭泣，蔡面朝地下，鄺球是否認知鄺港智殺了蔡？鄺球指「唔知發生咩事」；Beel指至某個時刻，他認知到鄺港智殺了蔡天鳳，鄺球稱「可以咁講」，同意自己是基於保護鄺港智而未有報警。當日鄺港傑整晚留在浴室哭泣，鄺球同意。 認曾罵蔡「生仔機器」 指對方只是「banker角色」 代表鄺港智的辯方大律師安華暉盤問，鄺球確認曾出任警署警長，了解查案程序和證據，有多次上庭作供的經驗。被問到是否知道「講好故仔有價值」，鄺球否認，說「係講事實吖嘛，唔係講故事」，不是推測靠估。對於鄺港智曾涉及盜竊案，涉及還款予受害人事宜。鄺球供稱是由他負責，透過律師還600多萬元予受害人。

對於與蔡就孫女發燒的爭執事件，安華暉質疑鄺球把過程形容得輕描淡寫，指鄺球有打蔡，並非只篤對方，鄺球回應只是「家庭嗌交」，「係我心目中好小問題嘅嘢」，否認曾打蔡「如果打佢報咗警喇...係想鬧交啫」。他承認曾指蔡為「生仔機器」，因蔡不尊重妻子而發怒，又說蔡自從知道鄺港智在內地有女友，性格180度轉變。被問到蔡天鳯及鄺港智的關係是否一直親近，鄺球說「可以咁講嘅，都親近嘅。」 鄺球斥蔡背後講人 「我覺得係小人嚟」 安華暉續指，蔡曾與母親投訴鄺家不是，她在2022年亦對鄺家態度非常惡劣。鄺球稱他不知蔡與其母的對話，蔡亦無直接與他對話，形容蔡：「喺背後講人哋呢啲，我覺得係小人嚟㗎囉。」他指不知道蔡「睇唔起」鄺家人，「佢收咗咁多錢，負責一個banker咁嘅角色，啲錢邊個畀佢呢？」。安華暉引述案情提及鄺港智依賴蔡為生，鄺球不同意，重申蔡只是「banker角色」，負責付錢予有需要的家庭成員。

對於出售加多利山物業，鄺球說「個個都冇問題㗎，我都冇問題㗎，任何嘢都係為兩個孫啫」。至於租用龍尾村村屋況，鄺球指由他自己決定，兩名兒子沒有參與。他又供稱，不知數周前鄺港傑和鄺港智的抗辯理由一樣，又說無嘗試影響鄺港傑，讓抗辯理由一致。 鄺港智一方指鄺球襲擊蔡天鳳 鄺球否認 代表鄺港智的大律師安華暉質疑鄺球為前警員，事發當天下午接到鄺港傑電話後知悉有「嚴重情況」後叫他到大尾督會合停車場，「聽起來不可能」，鄺球不同意，強調早因自己在該處做運動；安續指鄺球沒指示叫救護車、報警或去醫院，鄺球再稱不知道發生何事「睇下乜事先」。安指鄺港傑當時向他表示蔡天鳳欲見他，鄺球否認；安指眾人在停車場會合後，鄺港傑和鄺港智下車，鄺球上車與蔡對話，二人5、6分鐘後才折返車上目睹蔡暈倒、頭部流血，鄺球稱「唔好講住」，要求先折返村屋，鄺球悉數否認。

安華暉指鄺球上車時，蔡為兩名子女的問題非常憤怒及無禮，並堅決表明鄺球不可以再見兩孫，此事引發鄺球非常生氣。安追問為何要如此對待蔡的屍體？鄺球稱「維護兩個仔囉」。安指鄺港智事後潛逃不果於碼頭被捕，鄺球指「唔清楚」，但表示知悉鄺港智以往乘坐快艇往返內地和香港。安指鄺球所做的事未能保護兩個兒子，鄺球指「當時我覺得係可以幫到囉」，安再指「其實是你襲擊Abby？」，鄺球否認，指「唔同意」。 加多利山單位「層樓我名幾時返去都得」

鄺球承認發燒衝突事件後再沒有回到加多利山單位，惟否認知自己不受歡迎，「層樓我名嘅，幾時返去都得啦，唔想見到佢(蔡)咋嘛」。安華暉指鄺球明知兩孫居於加多利山，而蔡天鳳不是居於該處，但可透過閉路電視了解家居情況，鄺球為免麻煩故不上門探望，鄺球反問「有咩麻煩呀？又鬧交呀？鬧咪鬧囉，我返去睇孫都得」。安追問鄺球因此於案發當日見蔡，鄺球反駁「當然唔會啦，見面嘅目的係咩呀？電話聯絡都得嘅」。 鄺球稱不知譚家富裕：我都唔食米線

控方、資深大狀郭莎樂盤問鄺球，指沒證據顯示他退休後在內地賺錢，鄺球同意。郭再問鄺球稱自2009年已從內地匯款到香港給誰，鄺球最初稱是蔡，惟控方指蔡當時僅15歲，鄺球改稱蔡和鄺港智結婚後負責收錢，此前他亦匯款予妻子李瑞香。 控方問2017至2019年間匯款予蔡的金額，鄺球指每月匯30至40萬；控方指李瑞香2017年破產，破產令至2021年解除，鄺球確認，指妻子與他人經營時裝店，「佢自己做生意失敗佢嘅事啦，關家庭嗰啲錢冇相干㗎」。 控方指出蔡自2016年與譚方駿發展關係後，因譚家亦家境富裕，鄺球指不知道譚家是否富裕，控方指「譚仔米線」生意很有名，譚家以10億出售米線公司，鄺球指自己身處廣州，「我點知你香港譚仔嗰啲嘢啫，我都唔識呢個人，我都唔食米線嘅」。他指當譚方駿父親要求他協助處理澳門賭債，他才首次見對方。

控方引入境處記錄，指出鄺球在2017年只有78日不在香港，認為他根本未有在內地有大量生意來往，只是一名依靠退休金生活的前警員，蔡的金錢亦並非來自他，而是來自自己、其母親及譚家，鄺球否認，重申自己匯錢予蔡「我唔知佢有啲咩錢，總之我付出咗嗰啲錢係匯嚟畀佢，負責支付我鄺家生活費」。 控方關注鄺球何時決定將蔡分屍，他指案發後翌日才決定處理屍體，樓上鄰居案發日聽到的切割聲和聞到的煮食氣味與他無關，「無嘢發生嗰晚」。控方質疑鄺港傑案發當晚回單位後協助鄺球在廁所內清洗刀具，刀具上沾有血跡。鄺球指「啲刀用嚟切青紅蘿蔔」、「可能係紅蘿蔔啲色水，佢（鄺港傑）以為係血跡」，刀具上可能是沾有紅蘿蔔的汁，另指不知道浴室企缸有血跡。

指鄺港傑誤把「紅蘿蔔色水」當血跡 控方問，鄺球在案發後翌日如何肢解分屍的細節，及為何鄺港傑指鄺球持水桶來回睡房和廚房，鄺球稱「唔記得」，自言當時精神狀態崩潰；控方問為何屋內會有青紅蘿蔔？鄺球稱他買青紅蘿蔔去「餵村口啲流浪貓狗」。控方質疑流浪貓狗應偏好吃肉，鄺球稱「見過佢哋食曬成包青紅蘿蔔」。 控方續質疑倘鄺港傑毋須協助分屍，為何要穿上雨衣。鄺球指如果鄺港傑經過屍體可能會沾到血液，並重申自己承擔阻止合法埋葬屍體罪，「唔關我兩個仔事」。控方問，既然鄺球欲保護兒子，為何案發當晚要求鄺港傑回單位。鄺球指「想多個人陪我」。

案件編號：HCCC198/2025