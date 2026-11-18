28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(18日)第40日審訊，次被告鄺球繼續出庭作供，承認由他「負上全責」肢解蔡天鳳，與兩名兒子鄺港傑及鄺港智無關，又強調從無計劃要殺死蔡天鳳。

代表鄺球的辯方大狀戴偉奧繼續主問，講及案發當日(2023年2月21日)事情。他指早上約11時許曾開車到龍尾村，之後前往大美督泊車後做運動，下午3時左右長子鄺港傑來電稱：「有啲好緊要既事發生咗，好嚴重嘅。Abby（蔡天鳳）好似無哂意識，Alex（鄺港智）喺度喊。」鄺球叫鄺港傑於大尾篤停車場會合，鄺球透過車窗看見鄺港智「坐喺座位上邊喺度喊」、蔡「瞓咗喺個地下」面向地，鄺球檢查發現其心臟「冇跳動」，相信當時已死亡，惟沒有看到血跡。考慮到大尾篤「有人行嚟行去」，他遂着鄺港傑「返村屋先」。當抵達龍尾村後，他便於車內取出膠箱交予鄺港傑，自己取出薄被「包住Abby」，成功把蔡放入箱內。

鄺球交代着鄺港傑及鄺港智儘快離開單位，二子隨即離開。鄺球指當時「我就企喺度，自己都唔知做咩，企喺度，對住個膠箱呆咗」。戴偉奧問蔡天鳳死後屍體被切割，鄺球全權負責？鄺球回答：「係。」是否和鄺港傑和鄺港智有關？鄺球稱「冇關係」，被問到他或任何人事前有否計劃殺害蔡天鳳，鄺球答「絕對冇」。戴偉奧問鄺港傑事發當晚返回龍尾村單位，鄺球指「佢冇入過呢啲房，佢喺廁所要冷靜」。

指鄺港傑性格忠誠 鄺港智自我中心

代表鄺港傑的辯方大狀Trevor Beel盤問鄺球，談及兩子性格，鄺球同意鄺港傑為人忠誠及擁護家庭，鄺港智則較自我中心。他提及「分配曬屋企人所有嘢」，妻李瑞香負責照顧兩孫，鄺港傑負責支援大小事務和打理車輛，鄺港智負責與蔡計畫投資。蔡負責「做呢間屋企嘅財政責任」，他會從內地匯款到香港，由蔡到找換店取款並儲蓄，「屋企有咩支出就問Abby攞，Abby 就負責畀錢」，安排持續至2019年自己退休結束內地生意返港。