本港最新失業率回落至3.8%，但青年就業形勢依然嚴峻，根據政府提交立法會的文件，15至24歲及25至29歲的青年最新失業率7月至9月分別高達14.6%及6.8%。立法會議員林偉江今早(18日)在港台節目分析，失業率輕微改善主要得益於本港城市經濟及餐飲行業的帶動。

AI 普及導致初級文書等崗位減少

林偉江分析，青年失業率偏高除了因部分人仍在尋求理想工作或選擇升學外，較明顯是近年AI技能的普及和改善，導致初級文書及初級行政管理崗位明顯減少。大學畢業生就業配對亦出現調整，不少新興行業及國家「十四五」規劃下「八大中心」相關行業的發展，與畢業生的學科或預期或存在落差，建議政府提供重點支援培訓及提前實習的機會。他又指，勞工推行為期3年的「再就業津貼試行計劃」成效理想，對於有消息指政府預期會暫停該計劃，他呼籲政府應考慮在財政許可下延續並優化計劃，包括調整年齡段，並針對特定前線基層崗位提供職業津貼。