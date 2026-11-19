一張照片，不僅留住光影瞬間，亦記錄一段段真實故事和動人時刻。香港賽馬會慈善信託基金呈獻：「萬籟映照」攝影展上周揭幕，透過15位攝影師的鏡頭，記錄45個由馬會慈善信託基金捐助支持的慈善項目，帶領參觀者細味照片背後的善意、堅毅與人情連結。 「萬籟映照」攝影展現於大館複式展室展出至本月29日，是馬會馬年系列活動的重點之一，公眾可免費參觀。Jessie上周五出席開幕典禮，現場雲集多位參展攝影師及相片中的主角。馬會行政總裁應家柏致辭時表示：「15位攝影師透過鏡頭記錄45個由馬會慈善信託基金支持的真實故事，映照出慈善工作背後的人情溫暖、關愛，以及人與人之間的深厚連繫。這些故事提醒我們，透過啟迪與扶持、堅毅不屈的精神、勇於追求理想的信念，以及攜手並進的力量，每個人都能為他人的生命帶來正面而深遠的改變。」

展覽分為「太陽」、「月亮」及「星辰」三大主題展區，展出約185幅作品，呈現馬會慈善信託基金於衞生健康、教育、體育、文化、可持續發展、家中青幼、樂齡護老、培育專才，以及公平機遇九大慈善策略範疇所帶來的正面影響。場內亦設置多媒體裝置和互動體驗，讓參觀者深入了解每張照片背後的人物故事。參與展覽的攝影師包括本地知名藝人周潤發、任達華、謝君豪，以及又一山人、陳的、陳頌聲、張健偉、趙曦愫、何永良、關潔平、林曉敏、盧玉瑩、雷安喬、文念中及蔡經仁等知名攝影師。

芸芸作品之中，周潤發拍攝的《關懷之形》令Jessie印象尤深。照片主角是馬會公眾騎術學校馬術高級經理陳世健（Bee Sir），乃本港首位取得英國馬術協會教練資格的教練，30多年來培育一代又一代馬術人才。鏡頭下，人馬彼此信任、互相依靠，呈現的不只是馬術精神，更是一段關於堅持、傳承與守護的故事。 另一輯由謝君豪拍攝的《家外有家》同樣觸動人心。照片記錄照顧者李太的故事。李太多年來肩負照顧丈夫的重任，透過「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」獲得支援，並結識同行者互相扶持。對她而言，服務中心更是一個充滿關懷的「家外之家」。

無論是Bee Sir與馬匹之間建立的信任，還是李太與丈夫彼此守護的人生旅程，都讓Jessie深深感受到，最動人的故事一直就在我們身邊。展覽在大館展出後，將於2027年第一季移師九龍及新界區商場巡迴展出，讓更多市民欣賞這些真摯動人的攝影作品。

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