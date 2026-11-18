李家超表示，國家主席習近平早上在深圳出席2026年亞太經合組織工商領導人峰會開幕式並發表主旨演講，他感到十分振奮和鼓舞，香港作為APEC成員經濟體，長期擔當著重要的區域經貿與合作樞紐，是世界上最具競爭力的經濟體之一，一直堅定支持自由貿易和多邊主義，積極通過亞太經合組織的平台，持續深化國際交往合作。香港與其他APEC成員經濟體的貿易往來，更佔香港外貿總值高達87%。

正在深圳出席會議的李家超在社交平台表示，香港與深圳同屬粵港澳大灣區城市。正如習近平指出，大灣區經濟具有鮮明的開放性、協同性和外溢性。香港作為全球最開放的國際城市之一，可作為全球工商界進入大灣區及內地發展的跳板，亦會繼續通過已成立的內地企業出海專班，服務內地企業拓展國際市場，更好把握和發揮灣區機遇。

助力國家成引領亞太合作中堅力量

他說香港正全速參與和推進北部都會區建設，根據《2026年全球創新指數》，「深圳—香港—廣州」創新集群再次排名全球第一，充分體現灣區城市在創科發展的深厚實力和廣闊前景。河套是粤港澳大灣區四大重要發展平台之一，會繼續推動河套深港科技創新合作區「一區兩園」協同發展，持續加強與灣區城市的合作，以及繼續與不同亞太經濟體加強互聯互通，進一步發揮香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，促進區域繁榮發展。