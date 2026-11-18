在香港街頭，每13人當中便有一位千萬富翁。花旗香港今日公布《香港千萬富翁調查報告2026》，顯示本港千萬富翁人數維持穩健增長，截至今年年中增至約41.2萬人，佔相關人口約8%。調查同時指出，多元資產配置有助加快財富累積，而富裕階層亦積極將人工智能(AI)融入財富管理應用；惟花旗強調，理財顧問的專業判斷與客戶信任仍是核心價值，現階段AI難以完全取代。 據調查定義，「千萬富翁」是指擁有超過1,000萬港元總資產淨值及至少100萬港元流動資產的人士。花旗透過街訪及網上問卷合共訪問逾2,600名年齡介乎21至71歲的香港居民。調查結果顯示，截至今年年中，本港千萬富翁人口約41.2萬人，佔相關人口約8%，即平均每13名香港人便有1名千萬富翁，較去年增加約5000人。

千萬富翁淨資產中位數2,000萬元 受訪千萬富翁平均年齡為56歲，女性佔53%，男性佔47%；職業方面，29%為企業東主或自僱人士；20%為專業及輔助專業人士，退休或非勞動人口亦佔31%。 調查顯示，千萬富翁平均於33歲主要透過投資股票及基金賺取人生首個100萬港元，並於同年購入首個物業。他們的淨資產中位數為2,000萬港元，流動資產中位數為1,000萬港元，總資產均勻分布於物業及流動資產，分別佔51%及49%。 調查發現資產配置愈多元化，財富增長速度愈快。採取多元資產配置的群組，僅需13年便能將財富由100萬累積至1,000萬港元，較股票集中群組16年及定存集中群組20年，分別快3年及7年。

僅7%全依賴AI作投資決定 調查亦詢問富裕人士如何將AI融入日常生活以及財富管理上應用。高達86%受訪千萬富翁曾使用AI，其中流動資產達5,000萬港元的準億萬富翁每日使用率達62%；另有逾八成受訪者會利用AI追蹤市場走勢、環球資訊及分析行業動向，但僅有7%的受訪者會完全依賴AI作投資決定。 香港花旗銀行客戶策略及銷售管理主管成靜雯表示，高淨值客戶的資產配置涉及稅務籌劃及風險管理等不同考量，客戶重視與理財顧問之間建立的長期信任關係，以及專業團隊因應市況作出的靈活應變與人性化建議，這些是現階段 AI 難以完全取代。 她又指，隨 AI 技術持續發展與普及，富裕人士傾向利用AI擴闊視野、掌握更多財富管理的資訊，達致AI輔助、人類主導的財富管理模式。