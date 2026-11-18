中大醫院行政總裁鍾健禮今日召開記者會交代事件，指涉事醫生並非中大醫院僱員，而是以合約形式擔任駐院醫生。鍾健禮指事發當晚曾與涉事醫生通電話，詢問對方是否因為病人有其他病變或問題，而要一併切除兩邊卵巢。醫生當時直接回答「不是」，指是自己做錯事，事後已與病人和家屬解釋。

中大醫院醫生為一名45歲女病人進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，錯誤一併切除兩邊卵巢。中大醫院行政總裁鍾健禮向病人、家屬及公眾致歉，指醫生當時有「認知盲點」，即是走神。

強調無意圖推諉問題

至於院方昨日在新聞稿指涉事醫生當時有「認知盲點」，鍾健禮今日表示知道公眾不是很明白相關字眼。有關字眼來自根源調查委員會的報告，英文是「temporary collapse of situational awareness」。他解釋醫生當時因太專注，短暫未能意識到自己應該做的步驟。他承認院方將英文字眼翻譯得不好，而以大眾能夠明白的語言來說，就是醫生失神或走神，但強調院方無意圖透過「語言偽術」遮掩或推諉問題。

該名女病人涉子宮內膜病變，鍾健禮指此類病症有兩個手術解決方案。第一個方案就是今次的病人選擇保留卵巢。另一方案則是有病人會選擇一併切除子宮、輸卵管及卵巢。