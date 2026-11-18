鄭曦琳披露就「藥倍安心」爭議，以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。(鄭曦琳Threads)

藥倍安心風波當中的「吹哨者」鄭曦琳，2月初被警方拘捕，涉透過個人社交平台帳號發布「起底」帖文。港島總區重案組人員經深入調查後，今日（18日）上午落案起訴鄭四項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指明傷害」罪，案件於今日下午在東區裁判法院提堂。鄭由警車押解上庭，暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。總裁判官蘇惠德押後案件至12月23日再訊，鄭獲准以3000元保釋，期間不得離港及須居於報稱住址。

25歲被告鄭曦琳被控於2025年6月14日至12月31日未經資料當事人X同意，而披露X的個人資料，即其中英文全名、年齡、學校、年級、家庭關係、社交媒體資料、相片、居住地址、資歷及行程，有意圖並導致該X或其家人蒙受指明傷害；及於同年6月14日至8月27日未經同意，而披露Y的姓名、出生日期、家庭關係及相片；披露Z的姓名、家庭關係、相片及居住地址；及披露A的英文名字、社交媒體資料、家庭關係及相片。

控方為案中4名事主申請匿名令，辯方不反對控方申請，但表明在下一次聆訊可能由其他大律師代表鄭，故保留反對權利，蘇官遂批准匿名令。