藥倍安心風波當中的「吹哨者」鄭曦琳，2月初被警方拘捕，涉透過個人社交平台帳號發布「起底」帖文。港島總區重案組人員經深入調查後，今日（18日）上午落案起訴鄭女四項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指明傷害」罪，案件於今日下午在東區裁判法院提堂。
2月5日警方以涉「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪，拘捕鄭曦琳。鄭曦琳於8月6日在社交平台發文指，就「藥倍安心」事件中被指涉嫌違反俗稱「起底罪」一事，已於完成「踢保」程序，稱獲警方無條件釋放。當時警方指，被捕女子更新保釋手續時，拒絕繼續保釋候查，惟案件的刑事調查仍在進行中，被捕人拒絕保釋候查並不影響警方日後是否對其作出檢控。
藥倍安心爭議源於肝癌權威潘冬平女兒、聖保羅男女中學學生潘浠淳研發的AI平台醫療輔助「藥倍安心」在國內外獲獎，其後被質疑為「請槍」，並在未經授權之下利用第三者資料幫助開發。鄭曦琳被指於去年6月至10月期間，與另外兩名社交平台用戶於多個社交平台上發布針對該名中學生及其家人的「起底」帖文及評論，帖文內含有未經當事人同意底下披露了其姓名、學校、工作、家庭照片、社交平台用戶名稱及住址，導致事主和家人受到電話及電子郵件騷擾，其家人於去年11月到個人資料私隱專員公署報案，案件其後交由警方調查。