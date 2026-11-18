鄭曦琳披露就「藥倍安心」爭議，以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。(鄭曦琳Threads)

藥倍安心風波當中的「吹哨者」鄭曦琳，2月初被警方拘捕，涉透過個人社交平台帳號發布「起底」帖文。港島總區重案組人員經深入調查後，今日（18日）上午落案起訴鄭女四項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指明傷害」罪，案件於今日下午在東區裁判法院提堂。

2月5日警方以涉「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪，拘捕鄭曦琳。鄭曦琳於8月6日在社交平台發文指，就「藥倍安心」事件中被指涉嫌違反俗稱「起底罪」一事，已於完成「踢保」程序，稱獲警方無條件釋放。當時警方指，被捕女子更新保釋手續時，拒絕繼續保釋候查，惟案件的刑事調查仍在進行中，被捕人拒絕保釋候查並不影響警方日後是否對其作出檢控。