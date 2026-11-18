署理保安局局長卓孝業表示，重建後的新皇崗口岸自上月12日開通至本月15日，整體運作大致暢順。平日的日均出入境旅客約8.8萬人次，較以往落馬洲管制站增加超過一倍；周末及假期的日均出入境旅客則約14.2萬人次。針對開通初期在個別周末、節假日及深宵時段出現的跨境人流及車流高峰，當局一直密切監察情況，與深圳方面保持緊密溝通，持續檢視和優化各項口岸運作及交通配套安排。

嚴厲打擊跨境私家車取酬載客 卓孝業書面回覆立法會議員質詢時說，當局已設立由粉嶺公路及新田公路直達新深路的公共運輸車道，讓專營巴士、跨境巴士和專線小巴優先使用；警務處亦會在車流高峰時段作交通管理，優先放行公共運輸車輛前往皇崗口岸，並因應實時車流開放車輛緩衝區供跨境私家車輪候進入口岸，以作分流。 他又表示，相關政策局及部門亦已全面檢視口岸開通初期的運作經驗，落實一系列改善措施，除了持續實施「公共運輸優先」原則及完善周邊道路交通管理、加強口岸旅客分流及即時資訊發放外，警方一直嚴厲打擊利用跨境私家車提供非法出租或取酬載客服務的罪行。特區政府會繼續因應大型活動及節假日的通關需求，視乎實際需要與深方商討特別通關安排。

另外，卓孝業說，特區政府與深圳市政府已達成共識，以「跨河建」安排重建沙頭角口岸，並實施「合作查驗、一次放行」通關模式。擬議重建後的沙頭角口岸將成為純旅檢口岸，以配合落實跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局，設計旅客處理能力將提升至單日4萬人次。特區政府會適時就擬議工程向立法會申請撥款，並繼續與深圳市政府緊密合作，推進重建項目。

截至10月底，入境處及海關於皇崗口岸的整體人手分別為804人及500人，提出書面質詢的新界北議員姚銘指，以目前人流來看尚能應付。但如果未來周末常態化超過15萬人次出入，加上北部都會區人口增加，現時主要依靠減少休假、加班及調派其他組別支援的模式難以長期持續。他建議政府盡早檢視人手編制，適度增加常額人手，透過動態調整，適時監測口岸狀況，以確保通關服務能夠穩定運作。 姚銘提到，皇崗目前仍是港深之間唯一的24小時客運陸路口岸。因此在周末、節假日及大型夜間活動結束後，深宵時段的人流車流集中問題仍然存在。因應即將到來的聖誕假期，姚銘建議保安局與深圳當局延長深圳口岸的通關時間2小時，及加密公共交通工具班次。長遠而言，則應考慮在蓮塘/香園圍口岸或沙頭角口岸，提供24小時通關，才能從根本減輕皇崗的壓力。