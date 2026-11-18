韓國天團BIGBANG香港站4場演唱會昨晚(17日)於啟德主場館圓滿落幕，合共吸引逾15萬名觀眾入場，不僅創下香港歷來入場人數最多的韓國歌手演唱會紀錄，同時成為BIGBANG本次世界巡迴演唱會中演出場次最多的城市，亦刷新啟德體育園開幕以來韓國藝人在單次演出期間舉辦最多場次演唱會紀錄，再次展現香港舉辦世界級娛樂盛事的吸引力與承載力。

演出期間，BIGBANG成員多次向全場樂迷表示「Thank you, Hong Kong」及「I love Hong Kong」，同時大讚香港是最好、最熱情的地方，獲得全場熱烈歡呼回應。成員更以廣東話向歌迷表達謝意，感謝V.I.P 20年來一直以來的支持與陪伴，更深情向觀眾說出「我愛你」，令不少歌迷深受感動。4晚演出中，成員與香港樂迷頻繁互動，充分展現彼此深厚的情誼，並感受到香港觀眾的熱情與支持。