韓國天團BIGBANG香港站4場演唱會昨晚(17日)於啟德主場館圓滿落幕，合共吸引逾15萬名觀眾入場，不僅創下香港歷來入場人數最多的韓國歌手演唱會紀錄，同時成為BIGBANG本次世界巡迴演唱會中演出場次最多的城市，亦刷新啟德體育園開幕以來韓國藝人在單次演出期間舉辦最多場次演唱會紀錄，再次展現香港舉辦世界級娛樂盛事的吸引力與承載力。
演出期間，BIGBANG成員多次向全場樂迷表示「Thank you, Hong Kong」及「I love Hong Kong」，同時大讚香港是最好、最熱情的地方，獲得全場熱烈歡呼回應。成員更以廣東話向歌迷表達謝意，感謝V.I.P 20年來一直以來的支持與陪伴，更深情向觀眾說出「我愛你」，令不少歌迷深受感動。4晚演出中，成員與香港樂迷頻繁互動，充分展現彼此深厚的情誼，並感受到香港觀眾的熱情與支持。
演唱會期間雖經歷驟雨及艷陽高照的天氣，但4場演出整體運作暢順。入場、離場、官方周邊商品銷售、行李寄存、人流管理及交通配套等服務均有序進行。不少樂迷盛讚在體育園的觀演體驗，大讚場地設施完善、配套貼心、流程順暢及秩序良好；有來自海外的歌迷更表示，香港站在場館設施、交通接駁及現場管理方面表現出色，為亞洲巡演其中一個最舒適及方便的觀演體驗。4場演唱會吸引大批本地、內地及海外樂迷專程訪港，為啟德及周邊地區帶來人流及消費。活動期間，園區及周邊商戶丁財兩旺，部分餐飲商戶營業額較平日上升約三成，充分反映大型國際演唱會對旅遊、餐飲、零售及整體經濟活動的帶動作用，再次印證盛事經濟能夠為香港創造實質效益。
展望未來，多位國際知名歌手及組合，包括BTS、Charlie Puth及Bruno Mars 等將陸續在體育園演出。園方將繼續總結經驗、精益求精，為觀眾帶來更優質的觀演體驗，並持續吸引更多國際級娛樂盛事落戶香港。