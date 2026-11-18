許穗華為資深國際銀行家，擁有逾35年橫跨內地、香港、台灣和紐約等多個全球核心市場的領導及管理經驗。於加入UNICEF HK前，她於渣打銀行先後擔任多項要職，涵蓋企業、機構及零售銀行業務等，並曾負責多項主要轉型及業務整合；其後出任該行董事總經理、香港兼大中華區企業及投資銀行業務主管，引領銀行的戰略發展方向；她亦曾出任該行多元共融委員會主席，積極推動以共同使命為本的文化。公務以外，她亦熱心參與公共及社會服務，包括擔任九龍社團聯會師友計劃籌備委員會主席，以及旨在為女性提供職業規劃及創業支援的《創．女程》商社企劃的榮譽主席。

UNICEF HK主席陳晴女士表示歡迎許穗華的加入，讚揚她是經驗豐富的領袖，兼具策略視野、跨界別經驗及對兒童的真誠關懷。她卓越的事業成就，加上多年來對社區服務的承擔，使她成為帶領UNICEF HK邁向新里程的理想人選。於許女士的帶領下，相信能擴大UNICEF HK影響力，幫助香港以及世界各地的兒童，為每一個孩子建設真正的兒童友好城市。

UNICEF HK總幹事許穗華表示，兒童需要日益殷切，能於此重要時刻加入UNICEF HK深感榮幸。每名兒童都應享有同樣的機會成長及發展，相信只要凝聚政府、商界、民間組織及社區的力量，便能將信念化為實質改變。她又表示，期待與UNICEF HK優秀的團隊、合作夥伴及支持者並肩合作，推動兒童權利及福祉，為每名兒童締造更美好的童年與未來。