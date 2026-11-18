11月19日是「世界廁所日」，香港廁所協會在周三（18日）公布「2026香港最佳公廁選舉」結果。金獎由鯉魚門（嶺南新村）公廁獲得，協會指整體設計簡約時尚，衛生水平非常高，形容是「六星級公廁」；而急待改善廁所包括深水埗通州街公廁、元朗大橋村公廁、荃灣柴灣角公廁。
重建造價高達3830萬
金奬為鯉魚門（嶺南新村）公廁。協會指，該公廁今年完成重建啟用，整體衛生水平非常高，設計簡約時尚，美觀大方，採光充足，並設有智慧公廁系統，例如在暢通易達洗手間內設有安全監測裝置，廁格內超過10分鐘沒有活動跡象時，系統會自動向清潔員工發出提示。
翻查資料，鯉魚門（嶺南新村）公廁造價達3,830萬元。建築署曾指，該工程造價較高是因施工難度較高，地下有很多管線、電纜，工程需花費大量時間及資金進行地下管線搬遷。
銀獎為九龍公園迷宮公廁 香港仔大道公廁獲銅獎
九龍公園迷宮公廁獲銀獎，協會稱其設計別具特色，融入鄰功夫閣」主題，外牆和廁所內部均有中國功夫主題相關設計，亦配備智能公廁系統顯示廁格使用情况。協會表示，「美中不足」是個別廁格沒有配備廁紙。
香港仔大道公廁則獲銅獎，協會稱翻新後環境整潔、地面保持乾爽，雖然男廁設於二樓，暢通易達洗手間則設於地下，方便長者及有需要人士。
點名三間公廁急待改善
該協會點名三間「香港急待改善廁所」，分別為深水埗通州街公廁、元朗大橋村公廁及荃灣柴灣角公廁。協會指，通州街公廁在視察當日地面濕滑，公廁內尿漬異味明顯；而大橋村公廁的大部分設施出現損壞、失修情況，照明不足，形容整體安全感較弱。協會指，荃灣柴灣角公廁正進行維修工程，供市民臨時使用的流動廁所衛生未如理想，地面濕滑、異味明顯。
協會：公廁仍有男女比例失衡
協會又認為，目前本港公廁仍有男女比例失衡、女士輪候情況嚴重、廁所設施老化等問題。協會建議增加女廁比例、加強維修及管理、引入智慧公廁設施。