11月19日是「世界廁所日」，香港廁所協會在周三（18日）公布「2026香港最佳公廁選舉」結果。金獎由鯉魚門（嶺南新村）公廁獲得，協會指整體設計簡約時尚，衛生水平非常高，形容是「六星級公廁」；而急待改善廁所包括深水埗通州街公廁、元朗大橋村公廁、荃灣柴灣角公廁。

重建造價高達3830萬

金奬為鯉魚門（嶺南新村）公廁。協會指，該公廁今年完成重建啟用，整體衛生水平非常高，設計簡約時尚，美觀大方，採光充足，並設有智慧公廁系統，例如在暢通易達洗手間內設有安全監測裝置，廁格內超過10分鐘沒有活動跡象時，系統會自動向清潔員工發出提示。

翻查資料，鯉魚門（嶺南新村）公廁造價達3,830萬元。建築署曾指，該工程造價較高是因施工難度較高，地下有很多管線、電纜，工程需花費大量時間及資金進行地下管線搬遷。