一名男大學生向曾教導他的女老師求愛不遂後，持續威嚇逾1年，發恐嚇訊息揚言「我實搞死你」等，又在老師住所附近捉住她的手令她受驚及跌倒，他今日(18日)於觀塘裁判法院承認兩項控罪。署理主任裁判官李志豪直言案件嚴重，惟從相關報告可見被告病況，將案件押後至12月16日判刑，以待索心理及感化官報告，期間被告續准保釋。
X明言兩人僅是師生關係
被告黃靖康(28歲)，承認一項刑事恐嚇及一項普通襲擊罪。案情指，女事主X為某學校的老師，被告自2023年9月起入讀該學校，2024年6月曾與同學到訪X的家，因此得知住址。同年8月，被告向X示愛被拒，X明言兩人僅是師生關係，被告之後經Whatsapp、Instagram等社交媒體持續聯絡X。去年3月25日後被告開始表達憤怒和不滿，威脅會使用暴力、傷害或殺死X，又稱會損害X的名聲和干擾其工作，訊息內容包括「我實搞死你」、「唔會俾你安樂」、「攬住你一齊死」、「用盡方法玩殘你」等，其中附上血紙巾圖片。
得知與其他學生有來感被背叛
今年5月4日，X回家路上被告出現在住所附近，突然靠近X並抓着她的手，X在驚恐之下跌倒並隨即報警。她以手機拍攝事件，片段顯示她躺在地上而被告在前方，X的聲音顫抖地叫被告不要走近，被告則嘗試談及兩人關係。警方到場作出警告，被告遂離開，惟被告直至今年8月仍然威嚇X。他在8月11日被拘捕，警誡下保持緘默，其後在警誡錄影會面中承認犯案，稱他相信自2024年8月與X有「模糊的關係」，得知X與其他學生有來往，認為超越普通師生關係，故感到被背叛。
在家隱閉6年不懂與他人溝通
辯方求情指，被告在16至22歲在家隱閉，不懂得與家人或他人溝通，本案可能與他無法與母親、繼父溝通所致，又形容被告不懂處理感情事宜而發生誤會，現希望就事件向事主表達悔意。辯方續指，被告現於精神科求診，有見臨床心理學家，希望正視是次錯誤，學習處理精神上的問題，望法庭給予機會考慮非監禁刑罰，索取感化報告，被告亦承諾不會再犯。李官直指案情嚴重，尤其對事主造成驚嚇，但因應醫療報告看到被告的病況，會為他索取感化和心理報告，但強調仍會考慮所有判刑選項，包括監禁。
案件編號：KTCC1618/2026