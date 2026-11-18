一名男大學生向曾教導他的女老師求愛不遂後，持續威嚇逾1年，發恐嚇訊息揚言「我實搞死你」等，又在老師住所附近捉住她的手令她受驚及跌倒，他今日(18日)於觀塘裁判法院承認兩項控罪。署理主任裁判官李志豪直言案件嚴重，惟從相關報告可見被告病況，將案件押後至12月16日判刑，以待索心理及感化官報告，期間被告續准保釋。

X 明言兩人僅是師生關係

被告黃靖康(28歲)，承認一項刑事恐嚇及一項普通襲擊罪。案情指，女事主X為某學校的老師，被告自2023年9月起入讀該學校，2024年6月曾與同學到訪X的家，因此得知住址。同年8月，被告向X示愛被拒，X明言兩人僅是師生關係，被告之後經Whatsapp、Instagram等社交媒體持續聯絡X。去年3月25日後被告開始表達憤怒和不滿，威脅會使用暴力、傷害或殺死X，又稱會損害X的名聲和干擾其工作，訊息內容包括「我實搞死你」、「唔會俾你安樂」、「攬住你一齊死」、「用盡方法玩殘你」等，其中附上血紙巾圖片。