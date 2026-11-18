東九龍總區刑事部留意到，近期涉及「電子產品禮品卡」的網購騙案有上升趨勢。人員對相關案件進行分析，成功鎖定一個活躍於本地的詐騙集團，牽涉至少35單同類型騙案，損失超過65萬元，其中單一案件損失最大金額超過27萬禮品卡，而集團更加操控至少24個傀儡戶口，除了收取騙款外，其中4個戶口清洗最少17.7萬元其他騙案的贓款。

提出面交減低戒心 以數百元招募跑腿

警方發現，該集團大量收購實名登記的電話卡，用作開設網購平台帳戶，以低於市價放售Apple電子產品禮品卡，誘使受害人轉賬至集團操控的銀行戶口，其後向受害人提供無效兌換碼。同時，集團成員亦會留意平台上相關貼文，主動接觸出售禮品卡的受害人，騙取兌換碼後即失聯，令受害人收不到相關款項。為了減低受害人的戒心，集團更會主動提出見面交易，因此亦會在社交平台上，以「搵快錢」招募跑腿進行交易，向他們承諾數百元報酬，但跑腿完成所謂的工作後，往往收不到相關報酬，反而淪為共犯。