東九龍總區刑事部留意到，近期涉及「電子產品禮品卡」的網購騙案有上升趨勢。人員對相關案件進行分析，成功鎖定一個活躍於本地的詐騙集團，牽涉至少35單同類型騙案，損失超過65萬元，其中單一案件損失最大金額超過27萬禮品卡，而集團更加操控至少24個傀儡戶口，除了收取騙款外，其中4個戶口清洗最少17.7萬元其他騙案的贓款。
提出面交減低戒心 以數百元招募跑腿
警方發現，該集團大量收購實名登記的電話卡，用作開設網購平台帳戶，以低於市價放售Apple電子產品禮品卡，誘使受害人轉賬至集團操控的銀行戶口，其後向受害人提供無效兌換碼。同時，集團成員亦會留意平台上相關貼文，主動接觸出售禮品卡的受害人，騙取兌換碼後即失聯，令受害人收不到相關款項。為了減低受害人的戒心，集團更會主動提出見面交易，因此亦會在社交平台上，以「搵快錢」招募跑腿進行交易，向他們承諾數百元報酬，但跑腿完成所謂的工作後，往往收不到相關報酬，反而淪為共犯。
用數十張電話卡登記社交媒體帳戶
東九龍總區刑事部，於過去一星期展開拘捕行動，成功拘捕7男4女，他們年齡介乎19歲至74歲，當中包括集團主腦、電話號碼及網上購物平台戶口登記人，負責交收的「跑腿」，以及銀行戶口持有人。行動中，警方檢獲多部用以犯案的手提電話、電話卡及思疑為犯罪得益的現金。調查顯示，犯罪集團利用數十張電話卡登記大量社交媒體帳戶及用作聯絡受害人，電話卡除了部份被捕人名下登記，亦有多張由其他人登記而轉售的電話卡，警方亦在主腦身上搜出10張涉案電話卡。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。