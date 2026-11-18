休班水警及其妻子涉多次在紀律部隊宿舍打罵外傭，被控普通襲擊等16罪，今日(18日)於觀塘裁判法院再訊，控辯雙方達成認罪協商亦獲法庭批准。水警承認12罪，其妻子面對的8罪獲准以自簽2,000元，守行為3年處理，控罪獲撤回。署理主任裁判官李志豪對水警妻子明言控方已是極度寬大，並押後求情及判刑至12月15日，期間索取事主創傷報告及水警的背景報告，水警須還柙。 被告黎鶴齡(44歲，報稱公務員)及許珞珩(46歲，報稱家庭主婦)，經修訂後合共被控15項普通襲擊罪和1項襲擊致造成身體傷害罪。普通襲擊罪中8項僅控黎鶴齡、4項僅控許珞珩，餘下3項則涉及兩名被告。控罪指，兩名被告於今年3月6日至5月24日間，在黃大仙豐盛街紀律部隊宿舍1座某室，分別或一同襲擊女子BULONG Rosmir Baay。襲擊致造成身體傷害罪指他們在今年5月25日，在上述地點襲擊女子BULONG Rosmir Baay，因而造成身體傷害。

黎鶴齡承認的案情指，事主於2024年12月來港，並受僱於許珞珩以照顧其家人。兩名被告於去年4月至5月，因事主工作上如煮食等的錯誤而襲擊事主，又在案發時間多次襲擊事主，他們因家務、煮食等事宜而打罵事主。黎曾用手、手機、和膠樽等物品襲擊事主的後腦、頭部、手臂和背部等；許則多次用手掌摑事主面部，又用抹布等打事主。 其中今年5月19日早上10時許，兩名被告赤手襲擊事主。同日稍後時間，許珞珩因事主未好好準備小兒子的早餐而大喊及用手打事主數次，黎鶴齡則用手機數次襲擊事主的後腦、背部和手。其後於5月25日，兩名被告大叫並催促事主煮飯，事主因緊張及害怕而意外將一些餸菜跌出煲，兩名被告隨即情緒激動襲擊事主。

無法再忍受 經後樓梯逃跑求助 上述多次事件均被安裝在客廳的兩部閉路電視拍攝，當中錄到清晰的擊打聲。事主無法再忍受，故將手機藏在廚房拍攝事件。她於5月25日經後樓梯逃跑到地下大堂，並向一名清潔工人求助，清潔工人幫忙報警，事主向警方展示傷勢和所拍攝的片段。兩名被告在拘捕及警誡下保持緘默。黎在進一步警誡錄影會面中承認5月25日曾襲擊事主，但自稱「第一次打人」，並拒絕回答有關問題。許則承認是片段中的女子，但拒絕回答其他問題。

庭上播放多段片段，顯示兩名被告在不同日子對事主打罵，涉及粗言穢語、中英夾雜地大聲吆喝，亦多次在兩名兒子面前襲擊事主。女被告曾邊打邊叫囂「唔打你我自己唔舒服」、「Sorry有用呀？You pay呀？」、「唔好畀佢放假啦」、「我已經好polite啦」，男被告則高聲以粗口辱罵事主及大力擊打。李官看過片段後，認為有需要索取事主創傷報告，又提到外傭離鄉別井，按過往案例，本案有可能判處即時監禁。 案件編號：KTCC1048/2026