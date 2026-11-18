網購普及，產生包裹物流服務需求。送貨員往往會將包裹先放在公眾地方，再由員工搬運到附近的自提點及送上門。食環署今年截至上月31日，在全港接獲894宗關於網購、速遞或集運貨物派遞時佔用公眾地方的投訴。
食環署在2024年及2025年，在全港分別接獲126宗及324宗關於網購、速遞或集運貨物派遞時佔用公眾地方的投訴。今年則急升至894宗投訴，當中在葵青及荃灣區接獲最多投訴，分別有126宗。食環署今年就物流業營辦商在公眾地方阻礙街道清掃工作，在全港發出534張「移走障礙物通知書」，並就通知書未獲遵辦或嚴重個案提出7宗檢控，當中6宗檢控已定罪，罰款額介乎1,000元至1,600元。此外，食環署就貨物在公眾地方造成阻礙的情況，向違例者發出一張6,000元定額罰款通知書。
立法會議員鄭泳舜表示近期接獲不少市民反映，部分大型快遞包裹堆疊後的高度超過一個成年人，幾乎霸佔整條行人路，貨物堆疊造成安全風險。他亦指出部分營辦商長期無償佔用公共空間作分貨場，對守法租用舖位的小商戶構成不公。為徹底解決困擾，鄭泳舜促請當局按各黑點的實際情況及人流訂定執法優先次序，集中資源處理阻街嚴重或涉安全風險的地段。長遠而言，政府可鼓勵物流公司善用街市空置攤位等公共空間提供自提服務。
食環署約見網購平台
食環署回覆為從源頭解決大量網購包裹佔用公眾地方的問題，已經主動約見個別物流業營辦商和網購平台公司代表，以了解業界就包裹派遞的物流安排，並商討如何建立有效的溝通渠道，推動業界改善其派送包裹的運作模式。相關措施包括鼓勵物流業營辦商租用公眾街市攤檔作自提點，以及租用街市可騰出的空間加設自提櫃。