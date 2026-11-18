網購普及，產生包裹物流服務需求。送貨員往往會將包裹先放在公眾地方，再由員工搬運到附近的自提點及送上門。食環署今年截至上月31日，在全港接獲894宗關於網購、速遞或集運貨物派遞時佔用公眾地方的投訴。

食環署在2024年及2025年，在全港分別接獲126宗及324宗關於網購、速遞或集運貨物派遞時佔用公眾地方的投訴。今年則急升至894宗投訴，當中在葵青及荃灣區接獲最多投訴，分別有126宗。食環署今年就物流業營辦商在公眾地方阻礙街道清掃工作，在全港發出534張「移走障礙物通知書」，並就通知書未獲遵辦或嚴重個案提出7宗檢控，當中6宗檢控已定罪，罰款額介乎1,000元至1,600元。此外，食環署就貨物在公眾地方造成阻礙的情況，向違例者發出一張6,000元定額罰款通知書。