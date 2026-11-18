新一份《施政報告》明確提出加大推動各行各業應用AI，涵蓋建築、物業管理等領域，並由政務司司長統籌AI風險治理。在政策東風下，本地物業管理業率先展現AI落地成果——第一太平戴維斯子公司佳定物業管理旗下時運服務宣布正式引入3部由托寶智能方案提供的AI全自動地台拋光機械人，將傳統石材養護工序由人手密集模式推向自動化及數據化管理，實測顯示整體養護成本平均下降約20%，石材表面品質提升約20%。同時，工序時間壓縮約30%。

傳統石材拋光高度依賴人工配合半自動設備，且不少工序需安排在夜間進行，工作強度高、重複性強。不同員工的操作力度、經驗及節奏存在差異，大面積地台一旦需要長時間施工，管理層還須兼顧夜間排班、監督及日間營運安排。機械人則可維持較一致的打磨壓力及拋光位置，石材表面品質提升約20%。同時記錄作業數據及生成工作報告，將原本依靠現場經驗的工序轉化為可監察、可追蹤的管理流程。管理模式亦有機會由「監督員工有沒有完成工作」轉向「管理服務結果是否達標」，令養護成本平均下降約20%。