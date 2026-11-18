今年聖誕活動非常精采，其中由旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」，於11月18日起，一路舉辦至明年1月5日，其中活動首次將焦點活動「香港冬日小鎮」擴展至中環、尖沙咀及銅鑼灣三大旅遊熱點，並呈獻不同主題光影表演，和市集活動，局方亦聯同業界推出全城十萬份冬日優惠，推動節慶消費。 今年旅發局將「冬日小鎮」擴展至尖沙咀及銅鑼灣，包括由保誠保險冠名贊助的「香港冬日小鎮・尖沙咀」、與置地合作舉辦的「香港冬日小鎮・中環」以及與希慎合作推出的「香港冬日小鎮・銅鑼灣」。

三區的聖誕裝置各有特色，其中在中環，皇后像廣場花園會成為以「環球聖誕歷奇」為主題的冬日小鎮，化身歐陸風格火車站，設有長達12米經典蒸氣火車、馴鹿及玩具熱氣球等裝飾，以及歷年最高的22米戶外聖誕樹。 今年續設多間特色小木屋營造聖誕市集氛圍，並設聖誕珍藏市集，收益撥作慈善用途。每晚七時起，附近多座標誌性建築外牆將上演全新八幕沉浸式光影表演，以蒸汽火車貫穿冰雪天地、玩具世界及糖果王國等奇幻場景。

太空館化身巨型水晶球 在尖沙咀，鐘樓及香港文化中心上演「冬日星光音樂會」，企鵝、松鼠等卡通動物透過神奇點唱機重新演繹聖誕樂曲；香港藝術館及太空館外牆則呈獻「極光幻境」燈光騷，藝術館披上極光色彩，太空館化身巨型水晶球，配合逾7,000盞燈球組成的燈海，營造浪漫氛圍。 銅鑼灣打造40米戶外精靈酒吧 至於銅鑼灣方面，旅發局與希慎合作，以聖誕老人與六隻可愛精靈的奇幻相遇為靈感，將該區變身精靈村莊。蘭芳道及白沙道大廈外牆上演光影表演，希慎道則打造全長40米戶外精靈酒吧。活動期間將舉行聖誕市集、工作坊，並推出零售及餐飲節慶禮遇，市民亦可參加導賞團及樓上鋪文化體驗。

林建岳：三大冬日小鎮聯動 旅發局主席林建岳表示，香港繽紛冬日巡禮多年來為市民帶來歡樂節日氣氛，今年再接再厲，加上全城冬日優惠及各區豐富節慶活動，吸引更多市民及旅客留港消費、深度體驗「只在香港」的冬日節慶魅力。 林建岳又指，旅發局於今日起至明年1月5日聯同AlipayHK、支付寶及Alipay+推出大型消費推廣。市民及旅客於參與商戶掃碼，即可獲逾百款餐飲零售優惠；內地用戶及指定海外電子錢包用戶更可獲十萬份消費優惠。 林表示，三大冬日小鎮聯動，加上全城優惠及除夕大型煙花匯演，預期將為市民及旅客帶來豐富難忘的冬日體驗。

羅淑佩籲業界一同豐富香港夜間體驗 文體旅局長羅淑佩致辭指，距離聖誕僅餘一個多月，中環節日氣氛濃厚，今年更將冬日小鎮擴展至尖沙咀及銅鑼灣並呈獻光影表演。她又提到，創下健力士紀錄、上演22年的「幻彩詠香江」今晚將作最後一場演出，並特別加入煙火效果圓滿謝幕。 羅淑佩同時指出，近日中秋彩燈會、大坑舞火龍及香港美酒佳餚巡禮等活動，已提升香港夜間熱鬧氛圍，並帶旺零售及餐飲業；未來旅發局會繼續推出不同項目，並呼籲業界一同豐富香港夜間體驗。