陪伴香港市民及全球旅客走過22個寒暑的「幻彩詠香江」，於今日（18日）正式落下帷幕，圓滿完成自2004年啟播以來的歷史任務。為隆重告別這個曾列入《健力士世界紀錄》的經典匯演，今晚舉行的最後一場「特別版」演出，特別在維港兩岸參與大廈的樓頂加入煙花效果，為匯演劃上璀璨句號。 「幻彩詠香江」自2004年起每晚照亮維多利亞港，曾獲《健力士世界紀錄》認證為「全球最大型燈光音樂匯演」，是本港最受歡迎的標誌性旅遊景點之一。匯演期間，維港兩岸超過40幢摩天大廈隨音樂同步亮起燈光，當中包括中環廣場、香港會議展覽中心、美國銀行中心、滙豐總行大廈及兩座國際金融中心等知名地標。

多間維港觀光船的告別班次早早爆滿，反應熱烈；尖沙咀星光大道亦有不少市民提早到場，等候欣賞最後一場「幻彩詠香江」。

市民見證「詠香江」退役 市民黃先生下班後特地與太太前往星光大道欣賞壓軸一場。他笑言，自己上次觀看「幻彩詠香江」已是五年前，今次得知會特設煙火效果，特意前來「見證歷史」，與這個香港知名表演道別。 談到匯演應否退役，黃先生坦言舊有表演的吸引力已稍顯不足，因此認同退役決定。他建議，未來新表演除善用維港美景外，若能加入更多科技元素，例如無人機表演，將更具吸引力。對於即將到來的聖誕節，他認為各大商場佈置用心，成功吸引市民與遊客打卡，節日氣氛不俗。至於假期安排，他暫時未有外遊計劃，預計留港度過。

另一位市民胡先生亦到場欣賞。他提到妻子非常喜歡「幻彩詠香江」，以往不時到海旁觀賞，得知匯演退役後更連續多天到場。他指出，現場原本位置已被封鎖，人流相當擠擁，但煙花效果確實較為美觀。不過，他認為活動舉辦多年卻欠缺突破，例如現場配樂範圍僅限鄰近鐘樓一帶，未能覆蓋維港兩岸。 對於匯演退役，胡先生直言感到遺憾。他認為香港擁有極佳的城市環境，雖然明白活動涉及龐大資金，但與其直接取消，不如針對配套與音響效果進行改善，例如在漫長海濱沿線增設更多音響設備，讓煙花與音樂完美融合，效果必然更佳。

至於接替「幻彩詠香江」的後續安排，原定取代的「山頂光影匯」早前在一片反對聲中被迫擱置。有消息人士透露，由於旅發局籌劃大型旅遊項目需時，難以在短短半年內構思出全新方案，加上接近年底須應付多場大型跨年慶祝活動，預計最快要待明年才能正式推出全新的替代項目。