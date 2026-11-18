旅發局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」今日(18日)正式揭幕。伴隨著「幻彩詠香江」最後一場表演落下帷幕，巡禮旗下的「保誠保險香港冬日小鎮・尖沙咀」及「香港冬日小鎮・中環」亦同步啟動。今年旅發局首度將「香港冬日小鎮」擴展至三大核心地區，除了中環及尖沙咀外，與希慎合作推出的「香港冬日小鎮・銅鑼灣」亦將於下週接力登場。
位於尖沙咀的冬日小鎮亮點十足，其中鐘樓及香港文化中心外牆會上演「冬日星光音樂會」，由企鵝、松鼠等卡通動物透過神奇點唱機重新演繹聖誕樂曲；香港藝術館及太空館外牆則呈獻「極光幻境」燈光騷，藝術館披上絢麗極光色彩，太空館更化身巨型水晶球，配搭逾7,000盞燈球組成的璀璨燈海。
林建岳：鞏固亞洲首選目的地
旅發局主席林建岳在開幕禮致辭時表示，與中環冬日小鎮經已隆重登場帶來旅發局歷年來規模最大的聖誕樹、全新小鎮佈置及光影表演。他指出，當局今年將冬日節慶氛圍由中環延伸至尖沙咀，範圍涵蓋文化中心、鐘樓、太空館與香港藝術館，並上演兩大主題冬日光影體驗，把尖沙咀的節日氣氛推向高峰。
林建岳續指，待下週銅鑼灣冬日小鎮正式亮相後，中環、尖沙咀及銅鑼灣三座冬日小鎮將一同展現香港夜間的閃爍魅力；配合旅發局聯合業界推出的多項消費優惠，以及壓軸的跨年倒數煙花匯演，將為市民及旅客帶來一連串難忘盛事，進一步鞏固香港作為亞洲歡度冬日佳節首選目的地的地位。