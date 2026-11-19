今日是世界廁所日。香港廁所協會昨公布「2026香港最佳公廁選舉」結果，位於鯉魚門海傍道的鯉魚門(嶺南新村)公廁獲頒金獎，並形容猶如「六星級公廁」。惟該公廁造價約3千萬元，協會指，該公廁配備智慧公廁系統，加上地下渠道較為複雜，或致建築成本較高，但亦關注到造價中包含顧問費達500萬元。另外，協會選出3個「香港急待改善廁所」，主要涉及衛生、設施保養及環境管理等問題。

香港廁所協會評議逾300個公廁，昨公布「2026香港最佳公廁選舉」結果，鯉魚門(嶺南新村)公廁獲金獎。該公廁於今年完成重建啟用，造價逾3千萬元，協會主席熊志權稱，該公廁整體設計簡約時尚，採光充足，配備完善空氣調節系統；加上智慧公廁系統，設有安全監測裝置，當暢通易達洗手間使用者長時間無活動跡象時，系統會自動通知工作人員跟進，有助及時提供協助，故造價較高。他亦透露曾向政府部門查詢得悉，造價中包含約500萬元顧問費；認為政府已有足夠多專業人士，質疑為何仍外聘顧問，並指其他公廁工程亦有同樣情況。協會副主席龔瑞瓊引述食環署指，公廁地底有煤氣喉及其他公用設施，工程期間須協調多個部門，令工程時間和成本增加。