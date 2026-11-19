千萬富翁總有一個喺左右！？花旗香港昨公布《香港千萬富翁調查報告2026》，推算截至今年中，港千萬富翁數目約41.2萬人，按年升4%，即平均每13名港人便有1個。調查亦揭示，多元化投資組合有助加快財富累積，當有第一桶金後約13年有機會成千萬富翁，較集中買股票或做定期快3至7年；而富裕人士亦積極利用人工智能(AI)融入財富管理應用。但花旗強調，財富管理團隊專業判斷與客戶信任仍是核心價值，現階段AI難以完全取代。 「千萬富翁」定義指擁有超過1,000萬港元總資產淨值，及至少100萬港元流動資產的人士。花旗於去年12月至今年1月，以及今年8至10月期間，透過街訪及網上問卷訪問逾2,600名港人，年齡介乎21至79歲。

港千萬富翁達41.2萬人 按年增4% 調查結果推算，截至今年中，本港千萬富翁人口約41.2萬人，較去年40.7萬人增約5,000人，佔21至79歲人口約8%，平均每13名香港人便有1名千萬富翁。受訪千萬富翁平均年齡為56歲，當中女性佔53%，男性佔47%。他們人生首個100萬元主要透過投資股票及基金，而賺取第一桶金與首次置業的平均年齡均為33歲。 千萬富翁的資產淨值中位數為2,000萬元，流動資產中位數為1,000萬元，資產配置則分布於物業及流動資產，分別佔51%及49%。調查亦發現，資產配置愈多元化，財富增長速度愈快。採取多元資產配置的群組，如投資股票、基金、債券及結構性產品等，僅需13年便能將財富由100萬累積至1,000萬港元，以買股票為主的人士需時16年，而以定期存款為主的人士則需時20年。

成靜雯

隨著人工智能發展迅速，相關技術在富裕人士日常生活及財富管理漸趨重要。86%受訪千萬富翁曾用AI，其中62%「準億萬富翁」更稱會每日使用。不同資產級別用法亦各有不同，百萬流動資產人士傾向利用AI提升職場競爭力；準億萬富翁及千萬流動資產人士則更常利用AI探索、尋找靈感及發掘新機遇。此外，逾八成受訪者會利用AI作搜集市場數據、環球投資分析等。63%信任AI所提供財務資訊及分析，但僅7%表示會完全依賴AI作投資決定。 香港花旗銀行客戶策略及銷售管理主管成靜雯稱，富裕人士作投資決策時，仍傾向依賴具經驗的專業財富管理團隊。由於財富管理涉及人生不同階段的財富規劃，客戶亦重視與團隊建立長期信任關係，因此現階段AI難以完全取代。她期望未來發展「AI輔助、人類主導」模式，讓財富管理團隊透過AI提高生產力，為富裕人士帶來更好服務體驗。