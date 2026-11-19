中大醫院一名45歲女病人9月接受腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，被錯誤切除雙側卵巢。中大醫院行政總裁鍾健禮昨就事件致歉，強調事件不涉及道德或技術問題，涉事醫生事後仍獲安排繼續手術。對於院方日前發稿以「短暫認知盲點」解釋出錯原因，鍾否認是「語言藝術」，解釋意即「失神」或「走神」。
中大醫院因私隱無公開涉事醫生身份，中大醫院顧問醫生兼婦科腫瘤科專科醫生張德康昨開腔承認錯誤，形容是犯了低級錯誤，表示會承擔責任並作出檢討和反省。他稱當日手術較為複雜，手術開始後腦海中已沒有再想起術前確認資訊，形容事件是自己的失誤，強調會認錯及負責。
鍾健禮昨就事件交代時表示，病人當晚約8時半完成手術，涉事醫生於9時前已向病人解釋事件，其後再向家屬交代。院方曾向醫生了解是否因病情需要切除卵巢，對方即時已承認屬個人出錯。經與病人商討後，決定繼續由該醫生跟進治療。
中大日前在新聞稿上提及醫生在手術期間「出現短暫的認知盲點」，鍾否認是語言偽術，解釋有關字眼來自根源調查委員會報告，原意為「temporary collapse of situational awareness」，即醫生當刻因太專注，短暫未能意識到自己應做的步驟。他承認翻譯未必容易令公眾理解。若以公眾能夠明白的語言來說，即醫生「失神」或「走神」。
鍾又指，涉事醫生過往手術紀錄良好，經評估後相信事件屬個別個案，不涉道德或技術問題，事後亦有繼續進行其他手術，至今未再出現同類情況。至於處分安排，院方會按內部人事程序處理，不便公開詳情。