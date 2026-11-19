中大醫院一名45歲女病人9月接受腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，被錯誤切除雙側卵巢。中大醫院行政總裁鍾健禮昨就事件致歉，強調事件不涉及道德或技術問題，涉事醫生事後仍獲安排繼續手術。對於院方日前發稿以「短暫認知盲點」解釋出錯原因，鍾否認是「語言藝術」，解釋意即「失神」或「走神」。

中大醫院因私隱無公開涉事醫生身份，中大醫院顧問醫生兼婦科腫瘤科專科醫生張德康昨開腔承認錯誤，形容是犯了低級錯誤，表示會承擔責任並作出檢討和反省。他稱當日手術較為複雜，手術開始後腦海中已沒有再想起術前確認資訊，形容事件是自己的失誤，強調會認錯及負責。