蔡天鳳碎屍案續審，鄺球供稱，發現蔡天鳳已死亡後沒有報警，是因為想保護幼子鄺港智，並承認由他負責肢解蔡天鳳屍體，但多次以「唔記得」回應處理過程及細節，稱當時精神狀態接近崩潰。他又指分屍是為「維護兩個仔」，惟否認殺人及早有預謀。鄺港智一方提出，鄺港傑及鄺港智曾下車，數分鐘後返回車輛時發現蔡天鳳失去知覺及大量出血，並質疑是鄺球襲擊蔡天鳳所致，又指鄺球與鄺港傑的關係較與鄺港智親密；鄺球否認，並指對兩名兒子「一視同仁」。

鄺球供稱，案發當日身處大美督做運動，接獲長子鄺港傑來電，稱蔡天鳳「好似冇晒意識」，於是着對方駕車到大美督停車場與他會合。鄺球抵達後見到蔡天鳳倒臥車廂地上，鄺港智則在旁哭泣。他檢查蔡的呼吸、心跳及脈搏後，相信對方已無生命跡象。其後三父子返回龍尾村單位。 鄺球稱，他與鄺港傑合力將蔡遺體放入膠箱搬入屋內後，着兩名兒子離開單位。他稱自己獨自留在屋內，「對住個膠箱呆咗」。被問到是否須為蔡天鳳被肢解負全責時，他回答「係」，並強調事前「絕對冇」計劃殺害蔡天鳳，亦不知道有任何人計劃殺害她。

就發現蔡已死亡後沒有報警，鄺球回應指，當時為了保護鄺港智。至於為何要將蔡分屍，則是「維護兩個仔」。有關決定最終未能幫助兩名兒子，反而令事件更嚴重，他表示：「當時我覺得係可以幫到㗎囉。」 被問及肢解過程及細節時，鄺球則多次以「唔記得」回應，並形容「當時個精神狀況崩潰咗咁滯，邊記得咁多嘢」。但他強調，肢解工作於案發後翌日才開始。 青紅蘿蔔原買來餵飼流浪動物 控方質疑，鄺球有計劃加入青紅蘿蔔烹煮蔡天鳳遺體後棄置。鄺球反駁「唔係計劃呀，見到乜嘢咪揼落去煲囉」。他又解釋，青紅蘿蔔原本是購買來餵飼龍尾村垃圾站附近的流浪貓狗，並強調「見過佢哋(流浪動物)食晒成包青紅蘿蔔」。

鄺港傑日前在庭上供稱案發後在龍尾村單位浴室見有帶血刀具，並按父親要求清洗。鄺球否認刀上有血，稱刀具只是用來切青紅蘿蔔，懷疑紅蘿蔔汁被誤以為血跡。至於鄺港傑曾稱聽到切割聲，以及看見父親手持水桶來回廚房等情況，鄺球則多次表示「唔記得了」。 庭上又提到鄺球早前購買一個14吋大湯煲。控方質疑該類大型湯煲並非一般家庭用品。鄺球重申，該湯煲原意是作花盆使用，用來種植藤蔓植物及鞏固圍欄，又指即使煲底沒有排水孔，只要減少淋水便可。另外，控方指鄺球一直聯絡鄺港傑返回龍尾村單位，並質疑鄺港傑協助處理蔡天鳳屍體。鄺球否認，稱只是希望兒子留在身邊陪伴自己，又不同意鄺港傑穿上雨褸、雨靴及面罩，是為協助切割屍體。