天文台發出特別天氣提示，指受強烈東北季候風及一道雲帶影響，本港今明兩日天氣顯著轉涼，星期五多雲及有幾陣雨，市區氣溫由午夜約18度下降至最低約15度，新界再低兩三度，內陸地區及高地寒冷，而星期五及星期六初時風寒效應會較為明顯。市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

天文台表示，一股強烈東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋華南。本港方面，今早多處地區氣溫較昨日低三至四度左右。本港地區今日天氣預測大致多雲，有一兩陣微雨，天氣顯著轉涼。日間最高氣溫約22度。晚上市區氣溫下降至午夜最低約18度，新界再低兩三度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。

天文台展望，明日有幾陣雨，氣溫進一步下降至市區最低約15度，新界再低兩三度。星期六漸轉天晴，但早上仍然相當清涼。隨後一兩日雲量增多，風勢頗大，氣溫稍為回升。天文台又指，受強烈東北季候風及一道雲帶影響，華南地區今明兩日顯著轉涼，未來一兩日廣東沿岸相當清涼，內陸地區早晚寒冷。隨著覆蓋廣東的雲帶在週末轉薄，該區日夜溫差較大，早上仍然相當清涼。預料一股達強風程度的偏東氣流會在下週初影響華南沿岸，該區雲量增多，氣溫稍為回升。而另一股東北季候風會在下週中期影響華南，該區氣溫將再度下降及有幾陣雨。