【16:30更新】天文台發出特別天氣提示，受強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，本港今晚及明日天氣顯著轉涼。由於密雲及有幾陣雨，明日日間氣溫將繼續下降，加上風寒效應，市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

【07:00更新】天文台發出特別天氣提示，指受強烈東北季候風及一道雲帶影響，本港今明兩日天氣顯著轉涼，星期五多雲及有幾陣雨，市區氣溫由午夜約18度下降至最低約15度，新界再低兩三度，內陸地區及高地寒冷，而星期五及星期六初時風寒效應會較為明顯。