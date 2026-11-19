中大醫院為一名女病人進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，錯誤一併切除兩邊卵巢。中大醫院行政總裁鍾健禮今早(19日)於港台節目表示，當時負責手術的醫生出現「失神」的情況，中大醫院現已經採取措施防止類似事件發生。至於對涉事醫生的懲處問題，調查報告早前已經完成，現正進行人事程序，院方會將懲處告知病人及家屬，但一般懲處都希望保障私隱，期望外界理解。

以司機每日駕駛作比喻

鍾健禮表示，手術過程中醫生利用腹腔鏡進入手術位置時出現困難，需要15至20分鐘，之後專注力突然降低，然後出錯。他以司機每日駕駛作比喻，有一日開車時塞車大約15至20分鐘，當道路開通時突然行錯另一條路線。他形容情況很不理想，後果亦很嚴重，現時醫院會在手術期間，在腹腔鏡手術的鏡頭屏幕下貼紙張，列出手術最重要步驟去提醒醫生，並將措施擴展至其他手術，而護士亦會提醒醫生重要步驟，期望加強護士和醫生的合作，避免醫生有失神的情況。