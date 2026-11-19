28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(19日)第41日審訊，次被告鄺球自周二起作供，今早已作供完畢。第三被告鄺港智要求提早休庭索取指示，以討論新證據，案件一度押後。 鄺港智出庭作供，其代表大狀安華暉進行主問，他指2008年、14歲時就讀弘爵國際學校時認識蔡天鳳後拍拖，之後因與鄺球「冇乜點相處，唔係好好」搬入黃埔花園、與蔡和蔡母張燕花生活，他形容父親較惡和嚴格，張燕花則較為溫柔，自己亦學習海南話融入家庭方便溝通，又指與張「好似母子咁樣」，惟未與鄺家斷絕往來，但他與母親李瑞香關係較鄺球及鄺港傑親近。2013年二人結婚，及後子女相繼出生，鄺港智指「因想賺多啲錢畀整個家庭」干犯盜竊案，2015年「坐大飛」返內地，之後亦以相同方法往返內地和香港，每次包船要10萬元。

鄺港智確認自己有能力付費，否認是依靠蔡「畀錢」生活。他有經營生意包括鐘錶買賣，所賺的錢會全部給予蔡，多年來買賣名錶利潤有2000萬元。

鄺球稱「唔知點解」烹屍 主控資深大律師郭莎樂早上繼續質問鄺球為何要烹煮蔡天鳳的屍體，鄺球稱「我都唔知點解，諗唔到」、「當刻自己都唔知自己做乜」；控方問及為何將青紅蘿蔔與殘肢一同放入煲內烹煮。鄺球稱不記得，但重申屋內青紅蘿蔔一早切好及煮熟，每日習慣餵飼流浪貓狗。控方質疑說謊，鄺球指「冇講大話，因為都精神崩潰，唔知自己做緊咩」。 控方指2023年2月22日凌晨閉路電視三次拍到鄺港傑持大垃圾袋到垃圾站，鄺球指是普通垃圾袋；控方問他是否將湯渣和骨頭放入垃圾袋，由鄺港傑棄置，鄺球指只是青紅蘿蔔。郭反問不是用於餵流浪貓狗？鄺球稱「咪拎去垃圾站嗰個位置，嗰個位最多流浪貓狗」。郭指，鄺港傑證供說他扔垃圾時看到垃圾袋內有湯渣及骨頭。鄺球稱或是鄺港傑記錯，「嗰時大家精神狀況都唔好」。控方指案發當日下午，鄺球待兩名兒子離開後，立刻用事前買入的工具去肢解屍體，鄰居聽到電鋸聲及聞到煮食氣味，大部分殘肢在當晚已被扔掉，鄺球均不同意。

鄺球同意將蔡部分殘肢 與蔬菜同煮後扔垃圾站 鄺球指鄺港傑「可能精神崩潰咗，記啲嘢亂曬龍」，惟同意曾將蔡部分殘肢用蔬菜烹煮成湯後扔在垃圾站，惟不同意是早有計劃。他亦沒有要求鄺港傑案發當晚在單位穿上雨衣及水靴協助處理屍體。 郭問鄺球為何事發前會租用凱旋門單位，將租約和鎖匙交給鄺港智。鄺球稱因蔡知道鄺港智於內地有女友，「(蔡)一定會畀面色佢睇，所有畀多個地點佢落腳」，鄺港智回港後稱常被蔡欺凌。控方指鄺球知道鄺港智殺害蔡，才租用凱旋門單位以匿藏鄺港智，鄺球不同意。鄺球指事情是否巧合「見仁見智」，又反駁控方指鄺港智在蔡死後潛逃內地：「我相信大陸啲公安拉你仲快啦，快過香港。」

控方再問蔡死前約兩周，鄺球租用龍尾村單位是否屬巧合。鄺球重申租屋用作「運動養生」；控方指龍尾村單位巧合地佈置好可供鄺球去處理屍體，鄺球又巧合地租下凱旋門供鄺港智居住。鄺球稱「可以係巧合」；惟控方推斷有一個說法可解釋所有巧合，是鄺球聯同兩兒子有計劃殺害蔡，將屍體帶回龍尾村處置。鄺球稱「唔同意你嘅推斷」，及後作供完畢。 案件編號：HCCC198/2025