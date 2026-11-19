28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(19日)第41日審訊，次被告鄺球自周二起作供，今早已作供完畢。第三被告鄺港智要求提早休庭索取指示，以討論新證據，案件一度押後，及後鄺港智開始作供。

主控資深大律師郭莎樂早上繼續質問鄺球為何要烹煮蔡天鳳的屍體，鄺球稱「我都唔知點解，諗唔到」、「當刻自己都唔知自己做乜」；控方問及為何將青紅蘿蔔與殘肢一同放入煲內烹煮。鄺球稱不記得，但重申屋內青紅蘿蔔一早切好及煮熟，每日習慣餵飼流浪貓狗。控方質疑說謊，鄺球指「冇講大話，因為都精神崩潰，唔知自己做緊咩」。

控方指2023年2月22日凌晨閉路電視三次拍到鄺港傑持大垃圾袋到垃圾站，鄺球指是普通垃圾袋；控方問他是否將湯渣和骨頭放入垃圾袋，由鄺港傑棄置，鄺球指只是青紅蘿蔔。郭反問不是用於餵流浪貓狗？鄺球稱「咪拎去垃圾站嗰個位置，嗰個位最多流浪貓狗」。郭指，鄺港傑證供說他扔垃圾時看到垃圾袋內有湯渣及骨頭。鄺球稱或是鄺港傑記錯，「嗰時大家精神狀況都唔好」。控方指案發當日下午，鄺球待兩名兒子離開後，立刻用事前買入的工具去肢解屍體，鄰居聽到電鋸聲及聞到煮食氣味，大部分殘肢在當晚已被扔掉，鄺球均不同意。