連接芬蘭和愛沙尼亞的波羅的海海底天然氣管及通訊電纜受損，懸掛香港區旗的貨櫃船「新新北極熊號」（Newnew Polar Bear）被指涉事

2023年10月，波羅的海一條連接芬蘭及愛沙尼亞、負責運輸天然氣的海底管道及電信電纜損毀，芬蘭當局打撈發現船錨，疑屬一艘香港貨櫃船「新新北極熊號」。該貨輪的43歲中國內地船長被控一項刑事毁壞罪，被海事處票控違反國際海上安全條例等2罪，案件周三(18日)於東區裁判法院再提訊，控方申請撤回刑事毁壞罪，被告承認兩項傳票罪，裁判官林子康最終判處罰款4000元，將由入境處安排遣返。 控方未能聯繫數名內地證人決撤回刑毀罪 被告萬文國（43歲，報稱船長），原被1項刑事毁壞罪，指他於2023年10月8日，船上芬蘭時間約凌晨2時、即香港時間早上7時，在處於芬蘭灣的公海的一艘香港註冊貨輪「新新北極熊」上，為當其時掌管或指揮該船隻的人，無合法辯解而損壞屬於他人的財產，即位於芬蘭和愛沙尼亞之間的一條天然氣管道及海底電信電纜，罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

控方申請撤回刑事毁壞罪，指未能聯繫上數名中國內地證人。被告承認兩項傳票控罪，分別為沒有確保該船舶符合指明貨船的附加規定，及沒有確保該船舶符合《國際海上人命安全公約》附件第V章第28條2罪。 傳票指，被告於2023年10月11日至12月6日身為169公尺長之集裝箱船舶「新新北極熊」號的船長，在沒有足夠船錨的情況下仍繼續由俄羅斯前往中國的航程；及在2023年10月28日至11月3日期間，身為船長，沒有確保該船舶已符合《國際海上人命安全公約》附件第V章第28條第2款的規定，即沒有提交每日申報給該船舶公司。

案情指，被告2023年6月起任職該船舶大副，後升任為船長。案發時要駛離東方港，並於12月6日要到達天津，他知道船隻沒有船錨卻仍繼續航程。被告當時亦須使用銥衛星電話向公司匯報位置和航道等，但他沒有這樣做；海事處檢驗船上銥衛星電話，確認可正常運作。 辯方求情指被告發現船錨不見時已通知公司職員，嘗試換零件不果，公司規定只有緊急情況才可以銥衛星電話，雖然被告嘗試以其他系統向公司匯報，但受天氣影響而運作不良，被告承認有疏忽。裁判官林子康終判處被告罰款4000元，被告將交由入境處安排遣返。

案件編號：ESCC1210/2025、ESS24218-24219/2024