亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議在深圳舉行，國家主席習近平及行政長官李家超在會議前交談。(政府新聞處)

2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議今日（19日）在深圳舉行，與會各經濟體領袖在會前拍攝大合照，各人分別戴上象徵深圳「鯤鵬展翅」標誌的紅色或藍色中式圍巾。

首位進場的是香港行政長官李家超，習近平見到李家超時，主動打招呼：「早上好」，又看着自己佩戴的紅圍巾笑說：「你看，我們戴的都一樣。」李家超回答稱：「都一樣。」各經濟體領導人入場後集體合影，習近平站在前排正中位置，左右兩旁分別是美國總統特朗普和俄羅斯總統普京。李家超與日本首相高市早苗、加拿大總理卡尼、新加坡總理黃循財等人站在後排。李家超逗留深圳期間，分別與多個APEC經濟體領袖會面，以及舉行雙邊會談，就共同關心的議題交流意見。

今年是APEC峰會第三次在中國舉行，由國家主席習近平主持，會議開始前，他與各與會經濟體領袖逐一握手問候。

李家超及後會見傳媒表示，會議期間與習近平有機會作短暫交流，向他介紹香港在亞太經合組織工商領導人峰會上，粵港澳大灣區及亞太發展機遇專題研討會的情況，期間向習近平表示，與會人士對大灣區發展前景反應十分正面，討論相當熱烈，大家都認同粵港澳大灣區發展潛力龐大。

李家超也向習近平提到香港會繼續用好「一國兩制」下「內聯外通」的優勢，發揮超級聯繫人及超級增值人角色，更好融入和服務國家發展大局，同時為亞太區合作和發展作出貢獻。