商業罪案調查科聯同各總區自11月初開始，展開反電話騙案及相關洗黑錢活動的行動，共偵破108宗騙案，涉及款項約6,800萬元，凍結了180萬元，並拘捕95男28女，年齡介乎14至75歲。當中大部份為傀儡戶口持有人或電話登記人，大部分人士以涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪被捕。

行動中，商業罪案調查科成功搗破一個利用觀塘及紅磡工廈單位作掩飾的詐騙電話操作中心，並以涉嫌「詐騙」拘捕一名47歲本地男子。人員亦在現場檢獲兩部俗稱「貓池」的電話卡數據機。犯罪集團在同一電訊商的門市，利用多人開啟大量電話卡，之後收集到工廈單位，再插在「貓池」機上。在短短幾日內，該設備已經可以持續運作24小時，向大量市民撥出詐騙電話。以現場的「貓池」為例，在1小時內已經錄得217個撥出電話，一旦有市民接聽就會經網絡系統轉接至另一個地點的電騙中心進行詐騙活動。由於現場的「貓池」機由另一部電腦遙距操控，令整條黑灰產業鏈碎片化，亦增加了警方的調查難度。