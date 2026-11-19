商業罪案調查科聯同各總區自11月初開始，展開反電話騙案及相關洗黑錢活動的行動，共偵破108宗騙案，涉及款項約6,800萬元，凍結了180萬元，並拘捕95男28女，年齡介乎14至75歲。當中大部份為傀儡戶口持有人或電話登記人，大部分人士以涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪被捕。
行動中，商業罪案調查科成功搗破一個利用觀塘及紅磡工廈單位作掩飾的詐騙電話操作中心，並以涉嫌「詐騙」拘捕一名47歲本地男子。人員亦在現場檢獲兩部俗稱「貓池」的電話卡數據機。犯罪集團在同一電訊商的門市，利用多人開啟大量電話卡，之後收集到工廈單位，再插在「貓池」機上。在短短幾日內，該設備已經可以持續運作24小時，向大量市民撥出詐騙電話。以現場的「貓池」為例，在1小時內已經錄得217個撥出電話，一旦有市民接聽就會經網絡系統轉接至另一個地點的電騙中心進行詐騙活動。由於現場的「貓池」機由另一部電腦遙距操控，令整條黑灰產業鏈碎片化，亦增加了警方的調查難度。
網絡電話扮固網電話打出
此外，西九龍總區科技及財富罪案組於今年11月，針對假冒支付寶客服的電話騙案進行深入分析。經調查所得，該詐騙集團有明確分工，集團會招攬人員負責租用工廠大廈單位，用作營運詐騙電話中轉中心，並安排人員去登記大量直綫電話號碼，亦會招攬技術人員安裝電話中轉系統，以及安排跑腿負責該中心的日常運作。詐騙集團先會利用他人身份去注冊空殼公司，繼而用這些公司的商業登記證，向本地電訊商申請大量固網電話號碼，再將電話綫路連接至網絡，以網絡電話方式打出。
警方相信，詐騙份子可透過遠程撥號打出詐騙電話，所以市民接收到的電話號碼都是2、3字頭的本地固網電話。詐騙份子正正利用寬頻網絡及遠程操控介面，令香港境外的詐騙中心可以連接至該電話中轉中心內的系統，再扮成本地電話打出，不但增加警方調查難度，亦可以減低市民戒心進行詐騙。目前調查所得，由去年12月至今共有33名受害人被騙，涉案款項高達400萬元，案件仍在調查當中，不排除會有更多人被捕。
首三季接獲34679宗詐騙案
警方又指，今年1月至9月期間，警方共接獲34,679宗詐騙案，佔整體罪案中的約五成，其中28.8%為電話騙案，涉款約19億元，而8月更錄得多於2,000宗電話騙案，為有紀錄以來最高的數字。在電話騙案中，假冒客服仍然是最常見手法，佔整體電話騙案約六成。